Нардеп: бойкот посла ФРГ будет ударом по двусторонним отношениям

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Бойкот посла Германии в Украине Эрнста Райхеля со стороны украинских парламентариев ударит по отношениям двух стран, считает депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Юлия Левочкина.

Ранее Райхель в интервью украинским СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться в тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам". Однако, по его словам, выборы не обязательно могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов украинского парламента, они обнародовали заявление, согласно которому такая позиция не соответствует минским соглашениям. Депутаты также заявили о намерении бойкотировать прием, который проводит во вторник посольство Германии в Украине в связи с 25-летием открытия посольства в стране.

По мнению Левочкиной, заявления о бойкоте – это "политическая незрелость", такие действия разрушают отношения с одним из главных зарубежных партнеров Украины.

"Никакого бойкота немецкого посла со стороны Верховной Рады не будет. Это вымысел, который демонстрирует политическую незрелость заявителей. В демократическом государстве нужно уважать чужую точку зрения, даже если с ней не согласны. Тем более, когда речь идет о представителе государства, являющегося одним из главных зарубежных партнеров Украины", – цитирует слова Левочкиной пресс-служба партии.

Депутат добавила, что посол Германии – опытный дипломат, который много делает для развития отношений двух стран. "Недружественная акция в отношении немецкого посла будет ударом по нашим отношениям с этой страной", – считает она.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.