В понедельник главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Украине

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Главы МИД стран Евросоюза в понедельник на плановом заседании обсудят ситуацию в Украине, выполнение минских договоренностей и проведение Киевом реформ, а также положение дел в Ливии и совместную борьбу с нелегальной миграцией и отношения ЕС с Египтом.

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Украина станет первым пунктом в повестке дня заседания. Как сообщил ранее журналистам высокопоставленный представитель ЕС, министры обсудят ситуацию с выполнением минских договоренностей, учитывая тяжелое положение с безопасностью на востоке страны.

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Министры также оценят поддержку Евросоюзом мер по выполнению минских договоренностей и темпы проведения Киевом реформ в стране, в том числе в области обороны. Возможно и обсуждение судьбы соглашения об ассоциации Украины и ЕС, окончательное одобрение которого Евросоюзом возможно только после ратификации документа Нидерландами.

Одним из наиболее актуальных вопросов в отношениях ЕС и Украины является визовая либерализация. В отличие от Грузии, для граждан которой Евросоюз договорился отменить визы при вступлении в силу механизма по приостановке действия безвизового режима, по Украине политическое решение еще не принято.

Следующим вопросом в повестке дня станет политическая ситуация в Ливии год спустя после формирования правительства национального согласия. Министры могут коснуться и экономического положения страны, а также вопросов безопасности.

Ожидается также обсуждение взаимодействия с ливийскими властями для противодействия притоку в ЕС нелегалов через Средиземное море. Дискуссия пройдет через несколько дней после неформального саммита Евросоюза на Мальте, где лидеры приняли совместное заявление с описанием мер борьбы с притоком нелегальных мигрантов по этому пути. Прежде всего, это заявление предполагает усиление поддержки Ливии, чтобы снизить численность мигрантов и спасти их жизни при пересечении пустыни и моря.

Рабочий обед будет посвящен отношениям Евросоюза с Египтом, в особенности вопросам социально-экономического развития, миграции, борьбе с терроризмом и региональной роли Египта.

Наконец, во второй половине дня главы МИД стран Евросоюза продолжат начатую на министерской встрече в январе дискуссию по проблематике ближневосточного урегулирования.