Тягнибок назвал врагом власть, которая пренебрегает кровью героев

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. На акции памяти Героев Крут на Аскольдовой могиле, лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок назвал власти врагом, который пренебрегает кровью героев, сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

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"Наш враг внутренний — власть, которая постоянно тормозит и пренебрегает кровью героев, которые отдают жизнь за украинскую землю", — заявил Тягнибок.

Народный депутат "Свободы" Андрей Ильенко, посетовал, что "к сожалению, при власти сейчас потомки не Коновальца и Болбочана, а Винниченка и Грушевского".

Он призвал "исправлять ошибки, которые были допущены 100 лет назад".

Ранее сообщалось, что в Киеве состоялось факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут. Около станции метро "Арсенальная" состоялось вече и реконструкция боя за завод "Арсенал" в конце января 1918 года.