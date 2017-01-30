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    Тягнибок назвал врагом власть, которая пренебрегает кровью героев

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    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (164)

    (обновлено: )21802
    По словам лидера Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока, врагом украинцев является власть, которая постоянно тормозит и пренебрегает кровью героев, которые отдают жизнь за украинскую землю.
    Олег Тягнибок. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. На акции памяти Героев Крут на Аскольдовой могиле, лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок назвал власти врагом, который пренебрегает кровью героев, сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве

    Смотрите также: Реконструкция боя за завод "Арсенал" в Киеве

    "Наш враг внутренний — власть, которая постоянно тормозит и пренебрегает кровью героев, которые отдают жизнь за украинскую землю", — заявил Тягнибок.  

    Народный депутат "Свободы" Андрей Ильенко, посетовал, что "к сожалению, при власти сейчас потомки не Коновальца и Болбочана, а Винниченка и Грушевского".

    Он призвал "исправлять ошибки, которые были допущены 100 лет назад".

    Ранее сообщалось, что в Киеве состоялось факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут. Около станции метро "Арсенальная" состоялось вече и реконструкция боя за завод "Арсенал" в конце января 1918 года.

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