В Киеве тысяча активистов с факелами направились к памятнику Героям Крут

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Киеве около тысячи активистов с факелами вышли колонной от станции метро "Арсенальная" в направлении к Аскольдовой могиле, чтобы почтить память Героев Крут.

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На пути к памятнику погибшим Героям под Крутами активисты сформировали колонну и запалили факелы.

В голове колонны идут активисты в форме трезубца. Стоит отметить, что движение на улице Грушевского перекрыто в обе стороны.

Колонну сопровождает конная полиция, а также автомобили патрульной полиции, передает УНН.

Участники акции скандируют патриотические лозунги.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память защитников украинской государственности, погибших в бою у селения Круты.