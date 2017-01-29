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    Киев

    В Киеве тысяча активистов с факелами направились к памятнику Героям Крут

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    Согласно информации, активисты с факелами идут в направлении к Аскольдовой могиле. Колонну сопровождает конная полиция, а также автомобили патрульной полиции.
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    УНН

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Киеве около тысячи активистов с факелами вышли колонной от станции метро "Арсенальная" в направлении к Аскольдовой могиле, чтобы почтить память Героев Крут.

    Почтение памяти Героев Крут в Киеве
    УНИАН
    В Киеве почтили память Героев Крут

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    На пути к памятнику погибшим Героям под Крутами активисты сформировали колонну и запалили факелы.

    В голове колонны идут активисты в форме трезубца. Стоит отметить, что движение на улице Грушевского перекрыто в обе стороны.

    Колонну сопровождает конная полиция, а также автомобили патрульной полиции, передает УНН.

    Участники акции скандируют патриотические лозунги.

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память защитников украинской государственности, погибших в бою у селения Круты.

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