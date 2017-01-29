Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве

В Киеве состоялось факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут. Около станции метро "Арсенальная" состоялось вече и реконструкция боя за завод "Арсенал" в конце января 1918 года.

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После этого около тысячи активистов с факелами вышли колонной от станции метро "Арсенальная" в направлении к Аскольдовой могиле, чтобы почтить память Героев Крут.

На пути к памятнику погибшим Героям под Крутами активисты сформировали колонну и запалили факелы.

В голове колонны шли активисты в форме трезубца. Движение на улице Грушевского было перекрыто в обе стороны.

Колонну сопровождала конная полиция, а также автомобили патрульной полиции. Участники акции скандировали патриотические лозунги.