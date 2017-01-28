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    Политика

    Суд арестовал и. о. главы правления ОГХК с правом залога в 100 млн грн

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    Согласно информации пресс-службы НАБУ, опубликованной на странице в Facebook, мера пресечения и. о. главы правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" избрана сроком на 60 дней.
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК
    Пресс-служба НАБУ

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Суд избрал и. о. главы правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

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    Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

    Согласно сообщению, мера пресечения избрана сроком на 60 дней.

    Ранее сообщалось, чтодетективы Национального антикоррупционного бюро вручили уведомление о подозрении и. о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания". Топ-менеджера госкомпании подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

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