наверх
23.01.201716:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.16- 0.11
  • USD27.43- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко создал специальную военно-воздушную зону над Донбассом

    (обновлено: )217
    Президент внес изменения в военно-административное деление территории Украины. В документе определены границы новой военно-воздушной зоны, которые распространяются на восточные территории страны.
    Президент Украины Петр Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко создал отдельную военно-воздушную зону "Восток", в которую, в частности, вошли неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.

    День Соборности в Краматорске
    hi.dn.ua
    День Соборности в Донбассе: "живая цепь" и факельное шествие

    Ранее пространство Украины делилось на три военно-воздушные зоны ("Запад", "Юг" и "Центр") и один отдельный военно-воздушный район (территория над Черным морем). Восточные территории Украины, включая неподконтрольный Киеву Донбасс, входили в состав военно-воздушной зоны "Центр".

    "Внести в военно-административное деление территории Украины, утвержденное указом президента Украины от 5 февраля 2016 года, изменения, изложив пункт пять в такой редакции: воздушное пространство Украины делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный  военно-воздушный район", — сказано в указе главы государства.

    В документе определены границы новой военно-воздушной зоны, которые распространяются на восточные территории Украины, в том числе неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Евро и доллар
    Экономика Украины. Падение гривны
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения
    Парад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Андрей Вигиринский
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты