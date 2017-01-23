Порошенко создал специальную военно-воздушную зону над Донбассом

УНИАН

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко создал отдельную военно-воздушную зону "Восток", в которую, в частности, вошли неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.

Ранее пространство Украины делилось на три военно-воздушные зоны ("Запад", "Юг" и "Центр") и один отдельный военно-воздушный район (территория над Черным морем). Восточные территории Украины, включая неподконтрольный Киеву Донбасс, входили в состав военно-воздушной зоны "Центр".

"Внести в военно-административное деление территории Украины, утвержденное указом президента Украины от 5 февраля 2016 года, изменения, изложив пункт пять в такой редакции: воздушное пространство Украины делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район", — сказано в указе главы государства.

В документе определены границы новой военно-воздушной зоны, которые распространяются на восточные территории Украины, в том числе неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.