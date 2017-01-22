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    Хуг заявил о "вопиющих" нарушениях режима прекращения огня в Донбассе

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (228)

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    Как заявил заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, факты нарушений были зафиксированы в районах населенного пункта Саханка и Донецкой фильтровальной станции вопиющими.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг назвал факты нарушений режима прекращения огня в районах населенного пункта Саханка и Донецкой фильтровальной станции вопиющими.

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    В момент посещения Александром Хугом населенного пункта Саханка и Донецкой фильтровальной станции в этих районах была отчетливо слышна стрельба из автоматического оружия и взрывы.

    "Мы действительно слышали боестолкновение возле Саханки, а также в районе Донецкой фильтровальной станции, т.е. между Ясиноватой и Авдеевкой… это действительно вопиющий случай", — сказал Хуг, отвечая на вопрос журналиста.

    Кроме того он добавил, что подобные случаи неудивительны для представителей мониторинговой миссии и уточнил, что факты нарушений были зафиксированы в стороне от фильтровальной станции.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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