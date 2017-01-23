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    Хуг: времени для дискуссий нет, договоренности по Донбассу пора выполнять

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (234)

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    По словам первого заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, самое время выполнять все то, о чем договаривались, нет времени и нет возможности сейчас продолжать какие-либо дискуссии и приводить какие-либо аргументы.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Времени на обсуждение или дискуссии по выполнению договоренностей, достигнутых между конфликтующими сторонами в Донбассе, нет; сейчас подходящий момент для их выполнения, сообщил журналистам первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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    "Самое время выполнять все то, о чем договаривались. Все то, что зафиксировали и подписали документы. Нет времени и нет возможности сейчас продолжать какие-либо дискуссии и приводить какие-либо аргументы. Почему нельзя выполнить тот или иной пункт сейчас. Самое время выполнить все условия и найти способ решения",- сказал он.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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