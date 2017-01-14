Парламентарии не имеют отношения к ликвидации налоговой милиции – Южанина

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Министерство финансов не планирует восстанавливать налоговую милицию, ликвидированную из-за технической ошибки в законопроекте №5368. Вместо этого ведомство готовит на рассмотрение законопроект о создании финансовой полиции.

На ком лежит ответственность за ошибочную ликвидацию налоговой милиции рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

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"Сейчас у нас кодификаторы аппарата ВР занимаются имплементацией закона №1797 в Налоговый кодекс, то есть сейчас идет техническая работа. Я понимаю, что после ее завершения мы можем увидеть Налоговый кодекс с внесенными изменениями, с законом №1797 и только после того реагировать. Поэтому я бы не сказала, что сейчас не имеет права действовать налоговая милиция, это однозначно мое личное мнение как председателя комитета. Еще раз хотела бы подчеркнуть, что парламентарии никакого отношения к той ошибке не имеют, потому что регламентариями принималась норма по сути, а не код этой нормы в законопроекте", — отметила Южанина.

Ранее советник главы Минфина Яна Бугримова заявляла, что Министерство финансов рассчитывало провести ликвидацию налоговой милиции и создать на ее месте службу финансовых расследований до конца 2016 года.

Однако Верховная Рада в конце прошлого года "по ошибке" ликвидировала налоговую милицию. Народный депутат Татьяна Острикова сообщила, что в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм, — номер изменить забыли.