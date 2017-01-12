Политика
RSS

Жители неподконтрольных территорий могут иметь по два паспорта – Власюк

(обновлено: )22410
В эфире радиостанции Голос Столицы юрист-международник Виталий Власюк заявил, что Украина никак не может повлиять на наличие второго паспорта у жителей неподконтрольного Донбасса.
Виталий Власюк
Кадр из видео

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Правительство намерено установить центры административных услуг для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Обмен пленными между силовиками и ополченцами
RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк
1000 дней АТО. Обмен пленными: процесс без начала и конца

Кабмин уже этой весной собирается создать такие центры, где украинцы смогут получить паспорт, зарегистрировать брак или же получить свидетельство о рождении и смерти. Планируется, что находиться они будут возле пунктов пересечения линии разграничения.

Юрист-международник, советник юридической фирмы "Право" Виталий Власюк в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал о том, можно ли проконтролировать, чтобы у жителей неподконтрольный территорий не было несколько паспортов.

"Во-первых, с точки зрения национального законодательства, это, может, станет для кого-то открытием, но, тем не менее, Украина, в принципе, не запрещает двойное гражданство. Есть разница между тем, чтобы признавать только одно гражданство — гражданство Украины, и между тем, чтобы признавать двойное гражданство. Поэтому, возможно, придется заплатить небольшой административный штраф за наличие второго паспорта, но, тем не менее, гражданство Украины означает гражданство Украины. И если у гражданина Украины есть еще какой-то паспорт, это его личное дело, и Украина на это повлиять не может. С точки зрения международного права, неоднократно были прецеденты, когда наличие второго гражданства становилась поводом для совершения определенных агрессивных действий", — отметил юрист.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Первая пресс-конференция Дональда Трампа
Смена власти в США
Бунт "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО
Украина в снежном плену - испытание власти
Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко