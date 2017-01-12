Жители неподконтрольных территорий могут иметь по два паспорта – Власюк

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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Правительство намерено установить центры административных услуг для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Кабмин уже этой весной собирается создать такие центры, где украинцы смогут получить паспорт, зарегистрировать брак или же получить свидетельство о рождении и смерти. Планируется, что находиться они будут возле пунктов пересечения линии разграничения.

Юрист-международник, советник юридической фирмы "Право" Виталий Власюк в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал о том, можно ли проконтролировать, чтобы у жителей неподконтрольный территорий не было несколько паспортов.

"Во-первых, с точки зрения национального законодательства, это, может, станет для кого-то открытием, но, тем не менее, Украина, в принципе, не запрещает двойное гражданство. Есть разница между тем, чтобы признавать только одно гражданство — гражданство Украины, и между тем, чтобы признавать двойное гражданство. Поэтому, возможно, придется заплатить небольшой административный штраф за наличие второго паспорта, но, тем не менее, гражданство Украины означает гражданство Украины. И если у гражданина Украины есть еще какой-то паспорт, это его личное дело, и Украина на это повлиять не может. С точки зрения международного права, неоднократно были прецеденты, когда наличие второго гражданства становилась поводом для совершения определенных агрессивных действий", — отметил юрист.