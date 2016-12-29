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АМКУ предложил Кабмину пересмотреть допуск банков к конкурсам по зарплатам

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Согласно данным АМКУ, инициатива исходила от участников рынка банковских услуг, которые считают, что нынешние условия не обеспечивают должную конкуренцию.
Доллары в конверте. Архивное фото
Украинское фото

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает Кабинету министров пересмотреть нормы по отбору банков, уполномоченных на выплату пенсий, пособий и зарплат работникам бюджетных учреждений, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

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Украинское фото
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"Антимонопольный комитет предлагает Кабинету министров Украины пересмотреть положения постановлений КМУ по обеспечению конкурентных условий по отбору банков, уполномоченных на выплату пенсий, пособий, заработной платы работникам бюджетных учреждений и обеспечение прав потребителей банковских услуг", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, инициатива исходила от участников рынка банковских услуг, которые считают, что нынешние условия не обеспечивают должную конкуренцию.

Ранее сообщалось, что задолженность по зарплате в ноябре выросла до 2 млрд грн.

Напомним, по данным СМИ, "ПриватБанк" обслуживает 37 000 бюджетных организаций, 3 миллиона сотрудников которых получают зарплату через карты "ПриватБанка".

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