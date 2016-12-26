АМКУ разрешил швейцарской Glusco купить сеть АЗС "Роснефти" в Украине

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение швейцарской компании Glusco Energy S.A. на покупку сети автозаправочных станций "Роснефти" в Украине, сообщила в понедельник пресс-служба антимонопольного комитета.

В январе 2016 года АМКУ из-за недостатка информации не стал рассматривать заявку Glusco Energy S.A. на покупку сети АЗС "Роснефти" в Украине. Документы были возвращены швейцарской компании на доработку.

Как сообщает АМКУ в понедельник, швейцарской Glusco Energy разрешено приобрести акции компании Rosneft Management Company Limited (Никосия, Кипр). Приобретаемая доля "обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании", говорится в сообщении. Аналогичное разрешение предоставлено Glusco Energy в отношении компании Fargrade Limited, также зарегистрированной на Кипре.

По данным СМИ, Rosneft Management Company Ltd. вместе с Fargrade Ltd. является собственниками ООО "Восток" (Киев), которое владеет сетью АЗС "Роснефти" в Украине. Сеть АЗС насчитывает около 150 объектов, работающих под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой гепард", "Смайл".