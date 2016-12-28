Долги по зарплатам: людей загоняют в угол — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украинцам задолжали по зарплате свыше двух миллиардов гривен. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

При этом эксперты прогнозируют, что долги в 2017 году будут увеличиваться. На данный момент больше половины долга – по Луганской, Донецкой и Харьковской областях.

Что делать работникам, которым не выплачивают зарплаты, и что грозит за это руководителям предприятий, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил юрист, директор юридической компании "Пронин и партнеры" — Евгений Пронин.

Есть ли хоть какие-то сроки, законодательством четко закрепленные, когда задолженность по зарплате допустима, но до какого-то времени должна быть погашена?

— По поводу сроков давности: есть специальные, есть общие. Специальные не относятся к выплате либо задолженности по зарплате. Есть общий срок — три года исковой давности, то есть рекомендую не ждать. Но я думаю, что работник, который не получает зарплату больше хотя бы месяца, уже готов не ждать, готов обращаться в суд. Если нет выплат больше 60 дней, то есть двух месяцев, то у работника возникает право на требование зарплаты и на привлечение к ответственности работодателя. Потому что есть два вида ответственности за неуплату заработной платы. Это административная, она достаточно невысокая, потому что там идет от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Работника это не спасет — привлечь к ответственности лицо, у которого, скорее всего, нет денег. И есть, конечно, уголовная ответственность, с советских времен не менялась, и, я думаю, меняться не будет. Там от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан — это штраф, и есть исправительные работы. Я думаю, что еще ни один человек-работодатель не был привлечен к ответственности по исполнительным работам на срок до двух лет.

То есть де-юре такая ответственность предусмотрена, но де-факто не часто можно наблюдать, чтобы работодателей к ней привлекали?

— Если нет действительно на предприятии денег вообще, их просто не существует, то человек никогда не будет привлечен к уголовной ответственности, потому что нужно умышленно человеку не выплачивать зарплаты. Если это можно хотя бы как-то доказать, а доказать в случае, который возникает на промышленных предприятиях украинских, не сложно, потому что они убыточные, неприбыльные, то, конечно, работодатель не будет привлечен к уголовной ответственности. Поэтому если говорить даже еще де-факто, то человек, который не получает заработную плату, у него просто даже нет ресурса бороться и судиться. Он может освобождаться от выплаты судебного сбора, но, тем не менее, нужен ресурс либо на юристов, либо на какие-то другие расходы, которого у человека просто нет. Поэтому он находится в такой ситуации замкнутого круга, и, в принципе, механизмов очень мало.

За рубежом популярны формы забастовок, когда работник так или иначе либо с помощью профсоюзов, либо самостоятельно пытается добиваться чего-то от работодателя. В Украине такая практика вообще возможна?

— Она возможна, но, как правило, законом запрещены страйки на определенных видах предприятий. Допустим, всегда убыточным предприятием был киевский метрополитен, насколько я слышал, на таком режимном объекте страйк в принципе законодательством запрещен. Также страйк запрещен на «Укрзалиныце», потому что поезда должны всегда быть в движении. За рубежом, конечно, есть страйки работников аэропортов и других сетевых разных предприятий. Сейчас практически все профсоюзы уже в виде общественных организаций, поскольку это абсолютно импотентный с точки зрения права орган, который не имеет возможности, как показала практика, бороться с государством в этом плане.

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Каким образом можно вернуть зарплату в конвертах, если есть по ней большая задолженность?

— Если работник добьется выплаты "черной" зарплаты, и это будет реально зафиксировано, то они с работодателем оба станут взаимными нарушителями. Поэтому я думаю, что нелогично даже пытаться добиться "черной" зарплаты на каком-то официальном уровне. Только в кулуарной договоренности, чтобы это не было засвечено. Потому что мы же понимаем, что "черная" зарплата — это нарушение.

То есть сказать работодателю, что если он не выплатит задолженность, работник сообщит, что ему выплачивают зарплату "черную"?

— Да. Черный пиар — это не тот случай для работодателя, когда это тоже пиар. Это может "шарахнуть" достаточно серьезно по репутации, если там большой круг лиц заявит о том, что он выплачивает "черную" зарплату, не придерживается определенных правил сохранности труда, санстанции норм, медобслуживания и т. д. Поэтому только таким образом можно давить: разглашением и плохой репутацией. Для кого-то сам факт подачи искового заявления либо сам факт предъявления претензии — это уже фактор для того, чтобы выплатить зарплату сотруднику. Поэтому есть механизм, государство в этом плане на стороне работающего человека, а там у каждого уже ситуация довольно индивидуальная.

Напомним, зарплаты бюджетников отвязали от минимальной оплаты труда и привязали к прожиточному минимуму, что еще больше дискредитирует работу на государство, заявил в эфире "ГС" экономический эксперт Всеволод Степанюк.

Ранее президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в эфире "ГС" заявил, что если в стране не растет производство, не улучшается динамика ВВП, то не стоит ожидать стремительного роста доходов населения.