СЦКК: "режим тишины" на Донбассе носит относительный характер

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с прекращением огня на Донбассе, заявляет, что объявленный с 24 декабря "режим тишины" на Донбассе носит относительный характер. Об этом в эфире "112 Украины" сказал руководитель украинской стороны в СЦКК Анатолий Петренко.

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"К сожалению, вынуждены констатировать, что режима стопроцентной "тишины" не удалось достичь. "Тишина" является относительной, продолжаются отдельные провокационные обстрелы из стрелкового оружия. Но позитивная тенденция есть в том, что сегодня не было зафиксировано ни одного артиллерийского обстрела, был лишь один прилет мины калибром 120 мм на мариупольском направлении", — сообщил он.

По словам Петренко, информация о нарушении ополченцами перемирия, как и ранее, передается представителям мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции в Донбассе Андрей Лысенко заявил, что Киев ввел в зоне операции бессрочное перемирие с полуночи 24 декабря, однако ополченцы, по его словам, уже нарушили договоренности о режиме тишины.