Днепр, итоги 2016 года: до такого цинизма мы еще не доходили

Яна Злобина – Днепр, для РИА Новости Украина

Бывший журналист и адвокат, а теперь городской голова Днепра Борис Филатов всегда отличался острым языком. Но на крайней в уходящем году сессии городского "парламента" прямо-таки фонтанировал "перлами".

"Я очень хорошо себя чувствую. Особенно после принятия бюджета", — признался мэр, удобно развалившись в председательском кресле в президиуме городского совета.

Бюджет давался мэру и промэрскому большинству с большими потугами. Прежде всего, из-за давления и пристального внимания, которому подвергся главный финансовый документ города со стороны оппозиции. К ней, судя по всему, примкнул и бывший соратник Филатова, экс-первый заместитель мэра и, по словам градоначальника, "упоротый патриот" Дмитрий Погребов.

"Мы обеспечили доходную часть бюджета", — очень смело заявил мэр Днепра. — Мне было бы интересно послушать, в деталях, как же это они ОБЕСПЕЧИЛИ? Открою вам небольшой секрет: доходная часть бюджета случилась в этом году сама по себе, без малейшего участия мэра и его "гениальных" менеджеров", — считает Дмитрий Погребов.

Сейчас он активно критикует и бюджет Днепра на 2017 год, и стиль управления городом и промэрское большинство.

"Коалиция трещит по всем швам. Большинства, по факту, уже нет. Некоторые решения с трудом набирают 33 голоса, некоторые не проходят вообще.

А это системная оппозиция ещё и трёх месяцев не работает. Что-то наш "народный" мэр не досчитал, похоже, конструкция была настолько хрупкой и не надежной, что не выдерживает даже пристрелки. Да и понятно почему. В этой конструкции все склеено на соплях. Невозможно долго удерживать депутатов в большинстве такими методами", — считает Погребов. По его словам, депутаты из промэрской коалиции "голосуют по указке мэра и еще парочки приближенных". Погребов считает, что необходимо поменять секретаря горсовета Вячеслава Мишалова на другого, более ответственного и не зависящего от мэра человека. Также Погребов настаивает на увольнении нескольких заместителей городского головы, которые не справляются со своими обязанностями. В частности, вице-мэра по коммуналке Михаила Лысенко.

"А мэра заставить вспомнить о том, что он — главный народный избранник в этом городе и должен, наконец-то, работать на его благо", — считает Погребов.

Дмитрий Погребов подробно проанализировал работу мэра и его команды в 2016 году. О чем написал на своей странице в Facebook.

"Пройдёмся по сомнительным достижениям, которые задекларировал мэр.

Филатов: "Наши достижения в городском хозяйстве на 2 —м месте по упоминаемости в СМИ". Я бы даже уточнил — мы на 1-м. Только, по коррупционным скандалам.

Филатов: "Наше огромное достижение — поднятие зарплат сотрудникам городского исполкома". Уточню – выплаты повысили на 800%. За это достижение я подал иск в суд на мэра. Можно подумать, что у нас в городе самые бедные и несчастные, как раз сотрудники исполкома городского совета?", — написал Погребов. Далее депутат и бизнесмен подверг критике отчет мэра по количеству сделанных дорог, лифтов, крыш, подъездов.

"Подчеркну: за этот год ни одного капитального ремонта дорог, а сплошное латание дыр. Причём, некачественное. Миллионы украденных бюджетных денег на крышах, несуществующих лифтах и т.д. Откройте интернет, там все факты есть", — отметил Погребов.

"Троллейбусы — наше все", — сказал мэр. Купили штук пятнадцать и, ещё в лизинг дадут братья белорусы. От комментариев воздержусь, скажу только, что троллейбусы — это транспорт прошлого века, он же самый затратный, он же самый проблемный. Лизинг, между прочим, самый дорогой вид кредита. В нашем городе троллейбусные маршруты, по-хорошему, надо ликвидировать. А решать транспортный вопрос современными автобусами разного размера, в зависимости от направлений и пассажиропотока", — считает Погребов.

Коснулся оппозиционный к мэру депутат и темы метро. Которая во все годы независимой Украины была актуальной для города.

"Вспоминаю долгие споры с ним (с Филатовым. — Ред.) на эту тему. Пытался объяснить ему, с цифрами и аргументами, что метро, в нашем городе могли запланировать только коммунисты, для которых, как говорится: имидж все, жажда ничто. Мэр, понимая кивал головой, что все, мол, знаю, но тот, кто в Днепре достроит метро, будет вечным мэром. Ок. Вместо того, чтобы набраться мужества, выйти к людям и объяснить, что эта стройка городу не нужна, что это вечное ярмо на шею горожан, что дешевле у нас в городе людей вертолётами перевозить — победило желание быть вечным мэром. Понятно", — резюмирует Погребов.

По мнению эксперта Ильи Догаева, в условиях бюджетной децентрализации и бюджета города практически в 10 млрд гривен команда Филатова сделала не так уж много. Хотя могла бы сделать значительно больше.

"Да, заметно, что дороги стали лучше. Но в бюджете Днепра на 2016 год на ремонт дорог было выделено 600 млн гривен — сумма, о которой даже не мечтал бывший мэр Иван Куличенко. Но сделано мало. До сих пор так и заморожено строительство окружной дороги, которую начинал строить Александр Вилкул. Сейчас стройка законсервирована, а транзитный транспорт продолжает разбивать покрытие дорог Днепра. Метро, вопреки обещаниям мэра, так и не строится. Хотя работы должны были начаться еще в октябре", — комментирует результаты года эксперт.

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Активисты не остаются в стороне. Они изумились, когда узнали, во сколько обошлась налогоплательщикам предновогодняя акция мэрии. Дело в том, что несколько дней назад на входе в здание городского совета появились мультяшные персонажи, которые раздают каждому посетителю по мандаринке.

Вице-мэр Михаил Лысенко даже сфотографировался с аниматорами, а фотографию выставил на своей странице в Facebook с такой аннотацией:

"Всегда обожал Багза Бани и его шобло", — отметил вице-мэр.

Активист Всеволод Новохатько так прокомментировал новогодний креатив Филатова и Ко.

"Гривневый поцреатизм выглядит именно так. Йолка в мэрии 153000 грн, зайцы-аниматоры — 198000 грн", — написал он в своем Facebook (стиль и орфография автора сохранены, — Ред.).

Не оставил новогодне-мандаринно-сказочную тему и журналист Виталий Теплов.

"Пишут, что с сегодняшнего дня посетителям в мэрии раздают мандаринки. Это не может не радовать. Должно же хоть что-то радовать. Полагаю, что на подарочные мандаринки сбросились топ-чиновники мэрии?", — задает он риторический вопрос. Как удалось выяснить, на елку, аниматоров и мандарины пошли деньги городского бюджета. В общей сумме порядка 400 тысяч гривен. Правда, в мэрии эту информацию официально не подтверждают. Оно и понятно: масштабы ж не те. Это не же 18 млн гривен, которые депутаты выделили на школьный спецкурс "Дебаты". С Нового года в каждой днепровской школе детей будут учить правильно и эффективно дебатировать. Жаль, что депутаты для себя не придумали такого же спецкурса.

"До такого цинизма мы еще не доходили", — признался мэр Днепра совсем по другому поводу. Но эти слова, как нельзя лучше отражают то, что происходит сейчас в городе.

"Мы с мужем думаем, где взять лишние 100-200 гривен, чтобы купить детям подарки "под елочку", а мэр устраивает за наши же, бюджетные, деньги, таки аттракционы невиданной щедрости. Лучше бы на эти деньги как-то существенно помог тем, кто нуждается в помощи", — говорит жительница Днепра Алина.

"Я не вижу никаких достижений Филатова и его команды. Уходящий год запомнился только склоками и выяснением отношений. Может, хватит уже делить власти и ресурсы, а пора о людях подумать?" — задает вопрос чиновникам мэрии бывшая учительница Элеонора Михайлова.

А ее сосед по лестничной клетки Леонид Зимовец наоборот считает, что Борис Филатов за год пребывания у власти проявил себя, как эффективный управленец.

"В последние годы мэрства Ивана Куличенко Днепропетровск стагнировал. Кризис строительной отрасли, отсутствие финансов и желания развивать город ощущались очень. Сейчас у мэра больше возможностей. В частности, финансовых. И Филатов эту возможность использует. Например, в доме моей дочки на ж/м Победа в этом году отремонтировали грузовой лифт, который стоял без движения, наверное, лет 10. У напарника по работе, она на Левобережном живет, сейчас в доме лифт ремонтируют. Разве ж это плохо? Это очень даже хорошо", — убежден мужчина.