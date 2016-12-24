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Днепр, итоги 2016 года: до такого цинизма мы еще не доходили

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На последней в 2016-том году сессии Днепровского горсовета мэр Борис Филатов был как никогда красноречив. "Перлы" сыпались из уст градоначальника, как из рога изобилия. Только вот горожанам от этого жить веселее не стало.
Борис Филатов. Архивное фото
УНИАН

Яна Злобина – Днепр, для РИА Новости Украина

Бывший журналист и адвокат, а теперь городской голова Днепра Борис Филатов всегда отличался острым языком. Но на крайней в уходящем году сессии городского "парламента" прямо-таки фонтанировал "перлами".

"Я очень хорошо себя чувствую. Особенно после принятия бюджета", — признался мэр, удобно развалившись в председательском кресле в президиуме городского совета.

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Бюджет давался мэру и промэрскому большинству с большими потугами. Прежде всего, из-за давления и пристального внимания, которому подвергся главный финансовый документ города со стороны оппозиции. К ней, судя по всему, примкнул и бывший соратник Филатова, экс-первый заместитель мэра и, по словам градоначальника, "упоротый патриот" Дмитрий Погребов.

"Мы обеспечили доходную часть бюджета", — очень смело заявил мэр Днепра. — Мне было бы интересно послушать, в деталях, как же это они ОБЕСПЕЧИЛИ? Открою вам небольшой секрет: доходная часть бюджета случилась в этом году сама по себе, без малейшего участия мэра и его "гениальных" менеджеров", — считает Дмитрий Погребов.

Сейчас он активно критикует и бюджет Днепра на 2017 год, и стиль управления городом и промэрское большинство.

"Коалиция трещит по всем швам. Большинства, по факту, уже нет. Некоторые решения с трудом набирают 33 голоса, некоторые не проходят вообще.

А это системная оппозиция ещё и трёх месяцев не работает. Что-то наш "народный" мэр не досчитал, похоже, конструкция была настолько хрупкой и не надежной, что не выдерживает даже пристрелки. Да и понятно почему. В этой конструкции все склеено на соплях. Невозможно долго удерживать депутатов в большинстве такими методами", — считает Погребов. По его словам, депутаты из промэрской коалиции "голосуют по указке мэра и еще парочки приближенных". Погребов считает, что необходимо поменять секретаря горсовета Вячеслава Мишалова на другого, более ответственного и не зависящего от мэра человека. Также Погребов настаивает на увольнении нескольких заместителей городского головы, которые не справляются со своими обязанностями. В частности, вице-мэра по коммуналке Михаила Лысенко.

"А мэра заставить вспомнить о том, что он — главный народный избранник в этом городе и должен, наконец-то, работать на его благо", — считает Погребов.

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Дмитрий Погребов подробно проанализировал работу мэра и его команды в 2016 году. О чем написал на своей странице в Facebook.

"Пройдёмся по сомнительным достижениям, которые задекларировал мэр.

Филатов: "Наши достижения в городском хозяйстве на 2 —м месте по упоминаемости в СМИ".  Я бы даже уточнил — мы на 1-м. Только, по коррупционным скандалам.

Филатов:  "Наше огромное достижение — поднятие зарплат сотрудникам городского исполкома". Уточню – выплаты повысили на 800%. За это достижение я подал иск в суд на мэра. Можно подумать, что у нас в городе самые бедные и несчастные, как раз сотрудники  исполкома городского совета?", — написал Погребов. Далее депутат и бизнесмен подверг критике отчет мэра по количеству сделанных дорог, лифтов, крыш, подъездов.

"Подчеркну: за этот год ни одного капитального ремонта дорог, а сплошное латание дыр. Причём, некачественное. Миллионы украденных бюджетных денег на крышах, несуществующих лифтах и т.д. Откройте интернет, там все факты есть", — отметил Погребов.

"Троллейбусы —  наше все", — сказал мэр. Купили штук пятнадцать и, ещё в лизинг дадут братья белорусы. От комментариев воздержусь, скажу только, что троллейбусы — это транспорт прошлого века, он же самый затратный, он же самый проблемный.  Лизинг, между прочим, самый дорогой вид кредита. В нашем городе троллейбусные маршруты, по-хорошему, надо ликвидировать. А решать транспортный вопрос современными автобусами разного размера, в зависимости от направлений и пассажиропотока", — считает Погребов.

Коснулся оппозиционный к мэру депутат и темы метро. Которая во все годы независимой Украины была актуальной для города.

"Вспоминаю долгие споры с ним (с Филатовым. — Ред.) на эту тему. Пытался объяснить ему, с цифрами и аргументами, что метро, в нашем городе могли запланировать только коммунисты, для которых, как говорится: имидж все, жажда ничто. Мэр, понимая кивал головой, что все, мол, знаю, но тот, кто в Днепре достроит метро, будет вечным мэром. Ок. Вместо того, чтобы набраться мужества, выйти к людям и объяснить, что эта стройка  городу не нужна, что это вечное ярмо на шею горожан, что дешевле у нас в городе людей вертолётами перевозить —  победило желание быть вечным мэром. Понятно", — резюмирует Погребов.

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По мнению эксперта Ильи Догаева, в условиях бюджетной децентрализации и бюджета города практически в 10 млрд гривен команда Филатова сделала не так уж много. Хотя могла бы сделать значительно больше.

"Да, заметно, что дороги стали лучше. Но в бюджете Днепра на 2016 год на ремонт дорог было выделено 600 млн гривен — сумма, о которой даже не мечтал бывший мэр Иван Куличенко. Но сделано мало. До сих пор так и заморожено строительство окружной дороги, которую начинал строить Александр Вилкул. Сейчас стройка законсервирована, а транзитный транспорт продолжает разбивать покрытие дорог Днепра. Метро, вопреки обещаниям мэра, так и не строится. Хотя работы должны были начаться еще в октябре", — комментирует результаты года эксперт.

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Активисты не остаются в стороне. Они изумились, когда узнали, во сколько обошлась налогоплательщикам предновогодняя акция мэрии. Дело в том, что несколько дней назад на  входе в здание городского совета появились мультяшные персонажи, которые раздают каждому посетителю по мандаринке.

Вице-мэр Михаил Лысенко даже сфотографировался с аниматорами, а фотографию выставил на своей странице в Facebook с такой аннотацией:

"Всегда обожал Багза Бани и его шобло", — отметил вице-мэр.

Активист Всеволод Новохатько так прокомментировал новогодний креатив Филатова и Ко.

"Гривневый поцреатизм выглядит именно так. Йолка в мэрии 153000 грн, зайцы-аниматоры — 198000 грн", — написал он в своем Facebook (стиль и орфография автора сохранены, — Ред.).

Не оставил новогодне-мандаринно-сказочную тему и журналист Виталий Теплов.

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"Пишут, что с сегодняшнего дня посетителям в мэрии раздают мандаринки. Это не может не радовать. Должно же хоть что-то радовать. Полагаю, что на подарочные мандаринки сбросились топ-чиновники мэрии?", — задает он риторический вопрос. Как удалось выяснить, на елку, аниматоров и мандарины пошли деньги городского бюджета. В общей сумме порядка 400 тысяч гривен. Правда, в мэрии эту информацию официально не подтверждают. Оно и понятно: масштабы ж не те. Это не же 18 млн гривен, которые депутаты выделили на школьный спецкурс "Дебаты". С Нового года в каждой днепровской школе детей будут учить правильно и эффективно дебатировать. Жаль, что депутаты для себя не придумали такого же спецкурса.

"До такого цинизма мы еще не доходили", — признался мэр Днепра совсем по другому поводу. Но эти слова, как нельзя лучше отражают то, что происходит сейчас в городе.

"Мы с мужем думаем, где взять лишние 100-200 гривен, чтобы купить детям подарки "под елочку", а мэр устраивает за наши же, бюджетные, деньги, таки аттракционы невиданной щедрости. Лучше бы на эти деньги как-то существенно помог тем, кто нуждается в помощи", — говорит жительница Днепра Алина.

"Я не вижу никаких достижений Филатова и его команды. Уходящий год запомнился только склоками и выяснением отношений. Может, хватит уже делить власти и ресурсы, а пора о людях подумать?" — задает вопрос чиновникам мэрии бывшая учительница Элеонора Михайлова.

А ее сосед по лестничной клетки Леонид Зимовец наоборот считает, что Борис Филатов за год пребывания у власти проявил себя, как эффективный управленец.

"В последние годы мэрства Ивана Куличенко Днепропетровск стагнировал. Кризис строительной отрасли, отсутствие финансов и желания развивать город ощущались очень. Сейчас у мэра больше возможностей. В частности, финансовых. И Филатов эту возможность использует. Например, в доме моей дочки на ж/м Победа в этом году отремонтировали грузовой лифт, который стоял без движения, наверное, лет 10. У напарника по работе, она на Левобережном живет, сейчас в доме лифт ремонтируют. Разве ж это плохо? Это очень даже хорошо", — убежден мужчина.

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