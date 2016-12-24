Минобороны: Киев ввел в зоне АТО бессрочное перемирие, но оно нарушается

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Официальный представитель минобороны Украины по вопросам военной операции в Донбассе Андрей Лысенко заявил, что Киев ввел в зоне операции бессрочное перемирие с полуночи 24 декабря, однако ополченцы, по его словам, уже нарушили договоренности о режиме тишины.

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В субботу утром украинские военные подтвердили установление тишины по всей линии соприкосновения, вместе с тем заявили о провокационных обстрелах со стороны ополченцев. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР в свою очередь заявили, что также зафиксировали в субботу неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны силовиков.

"С нуля часов сегодняшнего дня в районе проведения антитеррористической операции в соответствии с договоренностями трехсторонней контактной группы введено рождественское перемирие, которое предусматривает полное прекращение огня бессрочно. По состоянию на 11 часов сегодня противник эту договоренность нарушил, совершил четыре обстрела на луганском и мариупольском направлениях", — сказал Лысенко в субботу на брифинге.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.