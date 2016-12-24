МИД РФ: претензии США по урегулированию в Донбассе безосновательны

КИЕВ, 24 дек – РИА Новости Украина. В России заявляют, что претензии со стороны США по урегулированию ситуации в Донбассе безосновательны, сообщают РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

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"Вместо того, чтобы одернуть своих киевских клиентов, раз за разом срывающих мирное урегулирование конфликта в Донбассе, Вашингтон предъявляет очередные безосновательные претензии нам", — говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее представитель США при ОБСЕ посол Даниэль Байер заявил, что Россия использует преднамеренную тактику обострения боевых действий в Донбассе, чтобы усилить свои переговорные позиции в Минске и получить в свою пользу уступки со стороны Украины.