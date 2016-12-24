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Дипломаты должны сделать все для прекращения обстрелов в Донбассе - Аваков

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Донбасс: бои на Светлодарской дуге (69)

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Аваков, комментируя обострение ситуации на Светлодарской дуге в Донбассе и очередной режим перемирия, заявил, что дипломаты должны сделать все для прекращения обстрелов.
Арсен Аваков. Архивное фото
Украинское фото

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в субботу в Мариуполе заявил, что дипломаты должны сделать все для прекращения обстрелов в Донбассе. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

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"Я думаю, что дипломаты должны все сделать для того, чтобы остановить обстрелы, у меня никаких сомнений нет, что инициаторы этих провокаций были… наемники, и полагаю, что они ясно поняли, что наши бойцы больше не намереваются отдавать наши земли", — сказал министр, комментируя обострение ситуации на Светлодарской дуге в Донбассе и очередной режим перемирия.

Ранее официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции в Донбассе Андрей Лысенко заявил, что Киев ввел в зоне операции бессрочное перемирие с полуночи 24 декабря, однако ополченцы, по его словам, уже нарушили договоренности о режиме тишины.

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