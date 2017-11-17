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17.11.201718:03
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    Фотоленты

    Главные события 17 ноября в фотографиях

    (обновлено: )71
    Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко получает трофей Bambi от Йоахима Лоу во время церемонии награждения Bambi 2017 в Берлине, Германия
    Заседание комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора Государственного бюро расследований
    Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной передали сертификат на 3 млн грн для Музея Революции Достоинства
    Директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Юрий Луценко на совместной пресс-конференции в Киеве
    Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, премьер Владимир Гройсман и министр экономического развития и торговли Степан Кубов во время заседания Рады
    Пленные украинцы в центре заключения в Луганске
    Американский кинорежиссер Дэвид Линч во время брифинга в Киеве
    Люди зажигают свечи у мемориала Бархатной революции в 28-ю годовщину революции 1989 года в Праге
    Последствия наводнения к западу от Афин, в результате чего погибло по меньшей мере 16 человек, Греция
    Ситуация под Верховной Радой 17 ноября 2017 года
    Националисты снесли забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко получает трофей Bambi от Йоахима Лоу во время церемонии награждения Bambi 2017 в Берлине, Германия
    Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко получает трофей Bambi от Йоахима Лоу во время церемонии награждения Bambi 2017 в Берлине, Германия
    REUTERS Axel Schmidt
    Заседание комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора Государственного бюро расследований
    Заседание комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора Государственного бюро расследований
    УНИАН
    Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной передали сертификат на 3 млн грн для Музея Революции Достоинства
    Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной передали сертификат на 3 млн грн для "Музея Революции Достоинства"
    УНИАН
    Директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Юрий Луценко на совместной пресс-конференции в Киеве
    Директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Юрий Луценко на совместной пресс-конференции в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, премьер Владимир Гройсман и министр экономического развития и торговли Степан Кубов во время заседания Рады
    Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, премьер Владимир Гройсман и министр экономического развития и торговли Степан Кубов во время заседания Рады.
    УНИАН
    Пленные украинцы в центре заключения в Луганске
    Пленные украинцы в центре заключения в Луганске
    REUTERS Alexander Ermochenko
    Американский кинорежиссер Дэвид Линч во время брифинга в Киеве
    Американский кинорежиссер Дэвид Линч во время брифинга в Киеве
    УНИАН
    Люди зажигают свечи у мемориала Бархатной революции в 28-ю годовщину революции 1989 года в Праге
    Люди зажигают свечи у мемориала Бархатной революции в 28-ю годовщину революции 1989 года в Праге
    REUTERS David W Cerny
    Последствия наводнения к западу от Афин, в результате чего погибло по меньшей мере 16 человек, Греция
    Последствия наводнения к западу от Афин, в результате чего погибло по меньшей мере 16 человек, Греция.
    REUTERS Dimitris Michalakis
    Ситуация под Верховной Радой 17 ноября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Националисты снесли забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    Суд признал законной установку забора
    @politicalpartynationalcorps

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    Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко получает трофей Bambi от Йоахима Лоу во время церемонии награждения Bambi 2017 в Берлине, Германия

    Активисты, собравшиеся под стенами Верховной Рады в Киеве, продолжают находиться в правительственном квартале, выдвигая свои требования. На расклеенных бумагах можно прочесть такие возмущения: "В Украине снова власть мафии", "Порошенко всех продаст" и так далее.

    Смотрите также: "Порошенко всех продаст": протесты под Радой не прекращаются

    Снесенный активистами партии "Национальный корпус" забор вокруг стройплощадки на месте бывшего Сенного рынка  (ЖК "Ярославов Град") восстановили; без ограждения скандальная стройка простояла около двух часов.

    Смотрите также: Как националисты боролись с забором вокруг скандальной стройки в Киеве

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