Главные события 17 ноября в фотографиях

Активисты, собравшиеся под стенами Верховной Рады в Киеве, продолжают находиться в правительственном квартале, выдвигая свои требования. На расклеенных бумагах можно прочесть такие возмущения: "В Украине снова власть мафии", "Порошенко всех продаст" и так далее.
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Снесенный активистами партии "Национальный корпус" забор вокруг стройплощадки на месте бывшего Сенного рынка (ЖК "Ярославов Град") восстановили; без ограждения скандальная стройка простояла около двух часов.
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