Как националисты боролись с забором вокруг скандальной стройки в Киеве

Снесенный активистами партии "Национальный корпус" забор вокруг стройплощадки на месте бывшего Сенного рынка (ЖК "Ярославов Град") восстановили; без ограждения скандальная стройка простояла около двух часов.

Накануне вечером представители партии "Национальный корпус", созданной на основе батальона спецназначения МВД "Азов", снесли забор вокруг ЖК "Ярославов Град" по улице Бульварно-Кудрявской, 15а.

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Противники стройки требуют "от центральной и городской власти — ГАСИ, Минрегиона, Минкультуры и КГГА — пересмотра разрешительных документов и отмены разрешений на застройку ЖК "Ярославов Град" в 22 этажа".

Напомним, КГГА обязала застройщика снести забор на стройплощадке на бывшем Сенном рынке до 17 ноября. Если застройщик этого не сделает, то забор демонтирует Департамент городского благоустройства КГГА. Между тем суд признал законной установку забора.