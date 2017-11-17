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17.11.201705:43
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    Фотоленты

    Как националисты боролись с забором вокруг скандальной стройки в Киеве

    Тема:

    Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого (155)

    (обновлено: )1
    Националисты снесли забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    Националисты снесли забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    Националисты снесли забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    Активисты во главе с Национальным корпусом снесли забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    Националисты захватили стройку на Сенном рынке в Киеве
    Активисты во главе с Национальным корпусом снесли забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    Националисты заблокировали строительство на Сенном рынке в Киеве
    Восстановленный забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    Националисты снесли забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    Несмотря на усилия "Нацкорпуса" вскоре после акции строители восстановили снесенный забор
    @politicalpartynationalcorps
    Националисты снесли забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    Суд признал законной установку забора
    @politicalpartynationalcorps
    Националисты снесли забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    Националисты снесли забор вокруг Сенного рынка в Киеве, где планируется строительство 22-этажного дома
    @politicalpartynationalcorps
    Активисты во главе с Национальным корпусом снесли забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    Активисты "Национального корпуса" снесли забор вокруг скандальной стройки в центре Киева
    @politicalpartynationalcorps
    Националисты захватили стройку на Сенном рынке в Киеве
    Националисты захватили стройку на Сенном рынке в Киеве
    "Национальный корпус" в facebook
    Активисты во главе с Национальным корпусом снесли забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    Активисты во главе с "Национальным корпусом" снесли забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    @politicalpartynationalcorps
    Националисты заблокировали строительство на Сенном рынке в Киеве
    Националисты заблокировали строительство на Сенном рынке в Киеве
    "Национальный корпус" в facebook
    Восстановленный забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    Восстановленный забор вокруг Сенного рынка в Киеве
    kievvlast.com.ua

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    Несмотря на усилия "Нацкорпуса" вскоре после акции строители восстановили снесенный забор

    Снесенный активистами партии "Национальный корпус" забор вокруг стройплощадки на месте бывшего Сенного рынка  (ЖК "Ярославов Град") восстановили; без ограждения скандальная стройка простояла около двух часов.

    Митинг против застройки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Барыги! Руки прочь от Киева". Митинг против застройки под Кабмином

    Накануне вечером представители партии "Национальный корпус", созданной на основе батальона спецназначения МВД "Азов", снесли забор вокруг ЖК "Ярославов Град" по улице Бульварно-Кудрявской, 15а.

    Читайте также: Слетели с катушек. Украинские радикалы возмущают мир

    Противники стройки требуют "от центральной и городской власти — ГАСИ, Минрегиона, Минкультуры и КГГА — пересмотра разрешительных документов и отмены разрешений на застройку ЖК "Ярославов Град" в 22 этажа".

    Напомним, КГГА обязала застройщика снести забор на стройплощадке на бывшем Сенном рынке до 17 ноября. Если застройщик этого не сделает, то забор демонтирует Департамент городского благоустройства КГГА. Между тем суд признал законной установку забора. 

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