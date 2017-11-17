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    Политика

    Арсен Аваков: да, я живу в гостинице

    (обновлено: )5501
    Министр внутренних дел заявил, что действительно проживает в отеле "Киев" и пригласил журналистов заходить к нему в гости.
    Арсен Аваков
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что живет в гостинице в Киеве, и пригласил украинских журналистов осмотреть его номер.

    Ранее СМИ сообщали, что Аваков живет в гостиничном номере площадью 11,5 квадратных метра, и у него нет собственной квартиры.

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    "Да, я живу в гостинице "Киев". И я не думаю, что я живу лучше вас… Я приглашаю. Сейчас поедем – посмотрите, добро?" — цитирует "Украинская правда" ответ Авакова на вопрос журналистки, правда ли, что министр занимает целый сектор в гостинице "Киев".

    Он также сообщил, что в его декларации указаны все средства, на которые он живет.

    Между тем, сыну главы МВД принадлежат две квартиры, которые были арестованы вскоре после возбуждения в отношении него уголовного дела по подозрению в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Сед в Киеве 1 ноября избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства.

    Напомним, что по данным декларирования, Арсен Аваков является конечным бенефициарным владельцем двух кипрских компаний Ulisse Management Limited и Fontana Management Limited.

    Глава МВД вместе с женой владеет двумя квартирами в Харькове площадью 657,9 и 70,90 кв. м, а также квартирой в Чугуеве площадью 55,4 кв. м, земельным участком в с. Коробочкино Харьковской области площадью 1,2 тыс. кв. м. В декларации за 2016 год Арсен Аваков указал, что арендует номер в отеле площадью 77,6 кв. м.

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