Арсен Аваков: да, я живу в гостинице

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что живет в гостинице в Киеве, и пригласил украинских журналистов осмотреть его номер.

Ранее СМИ сообщали, что Аваков живет в гостиничном номере площадью 11,5 квадратных метра, и у него нет собственной квартиры.

"Да, я живу в гостинице "Киев". И я не думаю, что я живу лучше вас… Я приглашаю. Сейчас поедем – посмотрите, добро?" — цитирует "Украинская правда" ответ Авакова на вопрос журналистки, правда ли, что министр занимает целый сектор в гостинице "Киев".

Он также сообщил, что в его декларации указаны все средства, на которые он живет.

Между тем, сыну главы МВД принадлежат две квартиры, которые были арестованы вскоре после возбуждения в отношении него уголовного дела по подозрению в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Сед в Киеве 1 ноября избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, что по данным декларирования, Арсен Аваков является конечным бенефициарным владельцем двух кипрских компаний Ulisse Management Limited и Fontana Management Limited.

Глава МВД вместе с женой владеет двумя квартирами в Харькове площадью 657,9 и 70,90 кв. м, а также квартирой в Чугуеве площадью 55,4 кв. м, земельным участком в с. Коробочкино Харьковской области площадью 1,2 тыс. кв. м. В декларации за 2016 год Арсен Аваков указал, что арендует номер в отеле площадью 77,6 кв. м.