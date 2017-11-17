Ловкость рук и никакого фотошопа. Бургер и пицца вместо лица

Визажист Мими Чой из канадского Ванкувера шокирует своим талантом: она способна так накрасить лицо, что оно кажется бургером, сэндвичем, пиццей и роллами.

Многие подозревают ее в использовании фотошопа, но она настаивает, что даже не использует пластический грим.

Судя по фото, она в идеале владеет контурингом и хайлайтером.

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Контуринг (контурирование, скульптурирование) – это прием, который позволяет скорректировать лицо, используя для этой цели только косметические средства.

Хайлайтер предназначен для выделения отдельных частей лица. Хайлайтер помогает скрыть морщинки, подчеркивает рельеф лица, придает эффект свежести и сияния. Наносится хайлайтер на выступающие части лица — скулы, спинку носа, контур губ.