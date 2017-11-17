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    Фотоленты

    Ловкость рук и никакого фотошопа. Бургер и пицца вместо лица

    (обновлено: )114
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    instagram.com/mimles
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    instagram.com/mimles
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    instagram.com/mimles
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    instagram.com/mimles
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    instagram.com/mimles
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    instagram.com/mimles
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    instagram.com/mimles
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу
    instagram.com/mimles
    Канадская визажистка рисует на женских лицах бургеры, роллы и пиццу

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    Визажист Мими Чой из канадского Ванкувера шокирует своим талантом: она способна так накрасить лицо, что оно кажется бургером, сэндвичем, пиццей и роллами.

    Многие подозревают ее в использовании фотошопа, но она настаивает, что даже не использует пластический грим.

    Судя по фото, она в идеале владеет контурингом и хайлайтером.

    Смотрите также: Кардашьян, до свидания. Африканка шокирует огромной пятой точкой 

    Контуринг (контурирование, скульптурирование) – это прием, который позволяет скорректировать лицо, используя для этой цели только косметические средства. 

    Хайлайтер предназначен для выделения отдельных частей лица. Хайлайтер помогает скрыть морщинки, подчеркивает рельеф лица, придает эффект свежести и сияния. Наносится хайлайтер на выступающие части лица — скулы, спинку носа, контур губ.

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