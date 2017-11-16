На Крещатике началась подготовка к годовщине Евромайдана

Власти Киева утвердили план мероприятий для празднования 21 ноября Дня достоинства и свободы, учрежденного в честь революций 2004 и 2013 годов.

В частности, в этот день предусмотрено проведение мемориальных, торжественных и культурных мероприятий, церемоний возложения цветов, в частности, на Аллее Героев Небесной Сотни. В мероприятиях примут участие представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, участники революционных событий в Украине.

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В мэрии добавили, что в случае необходимости будет перекрыто движение транспорта во время подготовки и проведения мероприятий и внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта общего пользования.

В четверг на Крещатике уже началась подготовка к годовщине Евромайдана.