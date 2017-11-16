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    Фотоленты

    Папе Римскому подарили белоснежный Lamborghini

    (обновлено: )82
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    lamborghini.com
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    lamborghini.com
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    lamborghini.com
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    lamborghini.com
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    lamborghini.com
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    lamborghini.com
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    lamborghini.com
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    lamborghini.com

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    Итальянская автомобилестроительная компания Lamborghini преподнесла в дар папе Римскому Франциску уникальный экземпляр спортивного автомобиля модели Huracan, который предполагается продать на аукционе, чтобы передать вырученные средства на благотворительность.

    Понтифик принял от руководства Lamborghini белоснежный автомобиль в среду утром в Ватикане и расписался фломастером на его капоте.

    Позднее итальянский суперкар будет продан на торгах аукционного дома Sotheby`s, а вся выручка от продажи будет передана в личное распоряжение папы Франциска на цели благотворительности. Впрочем, глава Римско-католической церкви уже заранее распорядился о том, как использовать эти средства.

    Папа Римский поговорил с космонавтами на МКС
    Канал The Vatican на youtube
    Вселенная на связи. Папа Римский поговорил с космонавтами МКС

    Согласно сообщению службы печати Святого престола, деньги будут переданы на реализацию сразу трех проектов. Первый из них под названием "Помощь страдающей церкви" связан с восстановлением жилых домов и общественных зданий иракских христиан, проживавших в районе Ниневии, где с 2014 года хозяйничали боевики террористической группировки "Исламское государство". Речь идет о том, чтобы создать условия для возвращения бежавших из этого района христиан в родные места.

    Второй проект называется "Дом папы Франциска" и предусматривает оказание поддержки католической Общине папы Иоанна XXIII, которая помогает женщинам, ставшим жертвами торговцев людьми, и бывшим проституткам. Часть средств, вырученных от продажи уникального автомобиля, будет также передана двум итальянским благотворительным организациям, которые занимаются гуманитарными проектами по оказанию помощи женщинам и детям в странах Африки.

    Смотрите также: Папа Римский ударился головой о "папамобиль"

    Модель Lamborghini Huracan была представлена на Женевском автосалоне в марте 2014 года. Цена этого автомобиля в базовой комплектации составляет около 200 тысяч долларов, однако папе Римскому был подарен уникальный экземпляр специальной комплектации.

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