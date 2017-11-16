Папе Римскому подарили белоснежный Lamborghini

Итальянская автомобилестроительная компания Lamborghini преподнесла в дар папе Римскому Франциску уникальный экземпляр спортивного автомобиля модели Huracan, который предполагается продать на аукционе, чтобы передать вырученные средства на благотворительность.

Понтифик принял от руководства Lamborghini белоснежный автомобиль в среду утром в Ватикане и расписался фломастером на его капоте.

Позднее итальянский суперкар будет продан на торгах аукционного дома Sotheby`s, а вся выручка от продажи будет передана в личное распоряжение папы Франциска на цели благотворительности. Впрочем, глава Римско-католической церкви уже заранее распорядился о том, как использовать эти средства.

Согласно сообщению службы печати Святого престола, деньги будут переданы на реализацию сразу трех проектов. Первый из них под названием "Помощь страдающей церкви" связан с восстановлением жилых домов и общественных зданий иракских христиан, проживавших в районе Ниневии, где с 2014 года хозяйничали боевики террористической группировки "Исламское государство". Речь идет о том, чтобы создать условия для возвращения бежавших из этого района христиан в родные места.

Второй проект называется "Дом папы Франциска" и предусматривает оказание поддержки католической Общине папы Иоанна XXIII, которая помогает женщинам, ставшим жертвами торговцев людьми, и бывшим проституткам. Часть средств, вырученных от продажи уникального автомобиля, будет также передана двум итальянским благотворительным организациям, которые занимаются гуманитарными проектами по оказанию помощи женщинам и детям в странах Африки.

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Модель Lamborghini Huracan была представлена на Женевском автосалоне в марте 2014 года. Цена этого автомобиля в базовой комплектации составляет около 200 тысяч долларов, однако папе Римскому был подарен уникальный экземпляр специальной комплектации.