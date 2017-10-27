Вселенная на связи. Папа Римский поговорил с космонавтами МКС

Папа Римский Франциск пообщался с членами 53-й экспедиции МКС, сообщает Vatican Radio. Во время беседы, которая длилась почти полчаса, Франциск поинтересовался у космонавтов их мыслями о месте человечества во Вселенной, а также о роли "той Любви, которая движет Солнцем и другими звездами".

Российский космонавт Александр Мисуркин привел пример из известного произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

"Маленький мальчик был готов отдать свою жизнь, чтобы оберегать цветок, который был для него ближайшим созданием. Это и есть любовь, в моем понимании", — отметил он.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск вновь призвал к примирению в Украине.