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    Вселенная на связи. Папа Римский поговорил с космонавтами МКС

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    Папа Римский Франциск пообщался через спутниковую связь с экипажем Международной космической станции.
    Канал The Vatican на youtube

    Папа Римский Франциск пообщался с членами 53-й экспедиции МКС, сообщает Vatican Radio. Во время беседы, которая длилась почти полчаса, Франциск поинтересовался у космонавтов их мыслями о месте человечества во Вселенной, а также о роли "той Любви, которая движет Солнцем и другими звездами".

    Российский космонавт Александр Мисуркин привел пример из известного произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

    "Маленький мальчик был готов отдать свою жизнь, чтобы оберегать цветок, который был для него ближайшим  созданием. Это и есть любовь, в моем понимании", — отметил он.

    Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск вновь призвал к примирению в Украине.

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