Папа Римский запретил сигареты

FILIPPO MONTEFORTE / AFP

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Папа Римский Франциск запретил продавать сигареты в Ватикане. Об этом сообщает в четверг служба печати Святого престола.

"Папа Франциск принял решение, что Ватикан запретит продажу сигарет своим сотрудникам, начиная с 2018 года. Причины просты: Святой престол не может поддерживать занятие, которое явным образом наносит вред здоровью людей. Согласно Всемирной организации здравоохранения, курение каждый год становится причиной гибели свыше семи миллионов людей по всему миру" — говорится в заявлении главы службы печати Ватикана Грега Берка.

Как рассказал РИА Новости один из сотрудников службы печати, на территории град-государства работает всего один магазин, где можно среди прочего купить табак.

"Несмотря на то, что сигареты, которые продаются сотрудникам и пенсионерам по сниженной цене, являются источником дохода Святого престола, ни одна выгода не становится законной, если ставит под угрозу жизни людей", — подчеркнул Берк.

Как сообщалось ранее, правительство Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект о ежегодном повышении акциза на сигареты на 20%, увеличив налог в 4,5 раза до 2025 года.