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    Папа Римский запретил сигареты

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    Папа Франциск принял решение запретить продажу сигарет в Ватикане, начиная с 2018 года. В Ватикане пояснили, что Святой престол не может поддерживать занятие, которое явным образом наносит вред здоровью людей.
    Папа Римский Франциск
    FILIPPO MONTEFORTE / AFP

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Папа Римский Франциск запретил продавать сигареты в Ватикане. Об этом сообщает в четверг служба печати Святого престола.

    Сигарета
    REUTERS Beawiharta
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    "Папа Франциск принял решение, что Ватикан запретит продажу сигарет своим сотрудникам, начиная с 2018 года. Причины просты: Святой престол не может поддерживать занятие, которое явным образом наносит вред здоровью людей. Согласно Всемирной организации здравоохранения, курение каждый год становится причиной гибели свыше семи миллионов людей по всему миру" — говорится в заявлении главы службы печати Ватикана Грега Берка.

    Как рассказал РИА Новости один из сотрудников службы печати, на территории град-государства работает всего один магазин, где можно среди прочего купить табак.

    "Несмотря на то, что сигареты, которые продаются сотрудникам и пенсионерам по сниженной цене, являются источником дохода Святого престола, ни одна выгода не становится законной, если ставит под угрозу жизни людей", — подчеркнул Берк.

    Как сообщалось ранее, правительство Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект о ежегодном повышении акциза на сигареты на 20%, увеличив налог в 4,5 раза до 2025 года. 

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