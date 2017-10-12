наверх
12.10.201703:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Итальянские заключенные сбежали во время обеда с папой Римским

    (обновлено: )2010
    Исчезновение заключенных произошло в ходе визита понтифика в Болонью, в программе которого значился обед с участием тысячи человек: бездомных, малоимущих, иммигрантов и заключенных местных исправительных учреждений.
    Папа Римский Франциск. Архивное фото
    REUTERS Stefano Rellandini

    КИЕВ, 12 окт – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Двое заключенных итальянской тюрьмы сбежали во время благотворительного обеда с папой Римским Франциском, сообщают местные СМИ.

    Папа Римский в Колумбии получил травму в последний день визита
    Канал euronews на Youtube
    Папа Римский ударился головой о "папамобиль"

    Исчезновение произошло в воскресенье в ходе визита понтифика в Болонью, в программе которого значился обед с участием тысячи человек: бездомных, малоимущих, иммигрантов и заключенных местных исправительных учреждений. По окончании мероприятия руководство одного из них недосчиталось двоих подопечных.

    Смотрите также: Бунт в бразильской тюрьме: не менее 200 заключенных совершили побег

    Выяснилось, что на обед они даже не попали. Мужчины, оба родом из Неаполя, испарились после того, как отвлекли внимание работавших на обеде волонтеров, сопровождавших гостей на место.

    Личности беглецов и преступления, за которые они отбывали наказание, пока не сообщаются, однако известно, что они считаются социально опасными рецидивистами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Флаг Каталонии.
    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии
    Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Главные цифры пенсионной реформы. Инфографика
    Пенсионная реформа: суть и скрытое