Итальянские заключенные сбежали во время обеда с папой Римским

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Двое заключенных итальянской тюрьмы сбежали во время благотворительного обеда с папой Римским Франциском, сообщают местные СМИ.

Исчезновение произошло в воскресенье в ходе визита понтифика в Болонью, в программе которого значился обед с участием тысячи человек: бездомных, малоимущих, иммигрантов и заключенных местных исправительных учреждений. По окончании мероприятия руководство одного из них недосчиталось двоих подопечных.

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Выяснилось, что на обед они даже не попали. Мужчины, оба родом из Неаполя, испарились после того, как отвлекли внимание работавших на обеде волонтеров, сопровождавших гостей на место.

Личности беглецов и преступления, за которые они отбывали наказание, пока не сообщаются, однако известно, что они считаются социально опасными рецидивистами.