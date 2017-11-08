8 ноября под Радой: пустая площадь и одинокие протестующие

8 ноября на площади Конституции под Верховной Радой продолжилась акция протеста, которую проводят сторонники бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Митингующие в среду не проводят активных действий, хотя палаточный городок продолжает располагаться на улице Грушевского и в Мариинском парке.

Охрана Верховной Рады сведена к минимуму. Утром в среду перед входом в парламент священник совершил молебен перед началом заседания парламента.

Накануне под Радой прошел митинг, на котором выступил Саакашвили. Он заявил, что если требования протестующих не будут выполнены, будет введен в действие план по смене власти в Украине.

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