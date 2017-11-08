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    Фотоленты

    8 ноября под Радой: пустая площадь и одинокие протестующие

    Тема:

    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen (342)

    (обновлено: )149
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    8 ноября на площади Конституции под Верховной Радой продолжилась акция протеста, которую проводят сторонники бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

    Митингующие в среду не проводят активных действий, хотя палаточный городок продолжает располагаться на улице Грушевского и в Мариинском парке.

    Охрана Верховной Рады сведена к минимуму. Утром в среду перед входом в парламент священник совершил молебен перед началом заседания парламента.

    Накануне под Радой прошел митинг, на котором выступил Саакашвили. Он заявил, что если требования протестующих не будут выполнены, будет введен в действие план по смене власти в Украине.

    Смотрите также: "Символ борьбы с властью". Под Радой установили "запрещенный" памятник

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