"Символ борьбы с властью". Под Радой установили "запрещенный" памятник

Митингующие возле здания Верховной Рады Украины установили на площади Конституции памятник погибшим в ходе беспорядков в Киеве в феврале 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник возле здания Рады начался митинг, организованный экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской Михаилом Саакашвили. По данным МВД, в нем принимают участие около 1 тысячи человек. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

"Мы торжественно открываем символ "Небесной сотни", символ нашей борьбы с властью", — заявил один из участников митинга, открывая памятник.

На открытии памятника также присутствовал Саакашвили.

Памятник сделан из камня размером примерно один метр на 40 сантиметров, на нем установлена мемориальная табличка. Митингующие также сообщили, что киевские власти запретили им устанавливать этот памятник возле парламента.

Читайте также: "Майдан" Саакашвили: от экзамена для власти до штурма