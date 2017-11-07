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    Фотоленты

    "Символ борьбы с властью". Под Радой установили "запрещенный" памятник

    (обновлено: )113404
    Камень под Верховной Радой
    Камень под Верховной Радой
    Камень под Верховной Радой
    Камень под Верховной Радой
    Камень под Верховной Радой
    Камень под Верховной Радой
    Камень под Верховной Радой
    Камень под Верховной Радой
    Михаил Саакашвили
    Михаил Саакашвили
    Михаил Саакашвили
    Михаил Саакашвили
    Камень под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Камень под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Камень под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Камень под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Камень под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Камень под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Камень под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Камень под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Митингующие возле здания Верховной Рады Украины установили на площади Конституции памятник погибшим в ходе беспорядков в Киеве в феврале 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.

    В ожидании праздника: 7 ноября под Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В ожидании праздника: 7 ноября под Радой

    Во вторник возле здания Рады начался митинг, организованный экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской Михаилом Саакашвили. По данным МВД, в нем принимают участие около 1 тысячи человек. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

    "Мы торжественно открываем символ "Небесной сотни", символ нашей борьбы с властью", — заявил один из участников митинга, открывая памятник.

    На открытии памятника также присутствовал Саакашвили.

    Памятник сделан из камня размером примерно один метр на 40 сантиметров, на нем установлена мемориальная табличка. Митингующие также сообщили, что киевские власти запретили им устанавливать этот памятник возле парламента.

    Читайте также: "Майдан" Саакашвили: от экзамена для власти до штурма

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