Озеро с туманом и 32 спальни. Как выглядит самый дорогой дом Китая

Самый дорогой дом Китая стоит 149 миллионов долларов. Он воистину поражает воображение роскошью и потрясающим дизайном.

Особняк под названием Taohuayuan (Утопия или Земля цветущих персиков) занимает площадь 673 гектара и находится на частном острове посреди озера Душу.

В доме 32 спальни, винный погреб в пещере, бассейн на берегу озера и захватывающими дух садами, спроектированными по образу входящих во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

В интерьере сочетаются традиционный восточно-азиатский и современный стиль.

Ранее сообщалось, что парк виртуальной реальности открывается в китайской провинции Гуйчжоу. Посетители на входе будут надевать шлемы VR (виртуальной реальности), с помощь которых перенесутся в будущее, где будут сражаться с драконами или знакомиться с инопланетянами.