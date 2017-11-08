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    Фотоленты

    Озеро с туманом и 32 спальни. Как выглядит самый дорогой дом Китая

    (обновлено: )24610
    Самый дорогой дом в Китае
    Самый дорогой дом в Китае
    Самый дорогой дом в Китае
    Самый дорогой дом в Китае
    Самый дорогой дом в Китае
    Самый дорогой дом в Китае
    Самый дорогой дом в Китае
    Самый дорогой дом в Китае
    Самый дорогой дом в Китае
    Самый дорогой дом в Китае
    Самый дорогой дом в Китае
    Sotheby’s International Realty
    Самый дорогой дом в Китае
    Sotheby’s International Realty
    Самый дорогой дом в Китае
    Sotheby’s International Realty
    Самый дорогой дом в Китае
    Sotheby’s International Realty
    Самый дорогой дом в Китае
    Sotheby’s International Realty
    Самый дорогой дом в Китае
    Sotheby’s International Realty
    Самый дорогой дом в Китае
    Sotheby’s International Realty
    Самый дорогой дом в Китае
    Sotheby’s International Realty
    Самый дорогой дом в Китае
    Sotheby’s International Realty
    Самый дорогой дом в Китае
    Sotheby’s International Realty

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    Самый дорогой дом Китая стоит 149 миллионов долларов. Он воистину поражает воображение роскошью и потрясающим дизайном.

    Страстный танец на школьной перемене в Китае
    People's Daily, China
    Страстный танец подростка в Китае взорвал сеть

    Особняк под названием Taohuayuan (Утопия или Земля цветущих персиков) занимает площадь 673 гектара и находится на частном острове посреди озера Душу.

    В доме 32 спальни, винный погреб в пещере, бассейн на берегу озера и захватывающими дух садами, спроектированными по образу входящих во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

    В интерьере сочетаются традиционный восточно-азиатский и современный стиль.

    Ранее сообщалось, что парк виртуальной реальности открывается в китайской провинции Гуйчжоу. Посетители на входе будут надевать шлемы VR (виртуальной реальности), с помощь которых перенесутся в будущее, где будут сражаться с драконами или знакомиться с инопланетянами.

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