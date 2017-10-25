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    Фотоленты

    Строительство нового хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС

    (обновлено: )18111
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    facebook.com/minpryrody
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    facebook.com/minpryrody
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    facebook.com/minpryrody
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    facebook.com/minpryrody
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    facebook.com/minpryrody
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    facebook.com/minpryrody
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    facebook.com/minpryrody
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    facebook.com/minpryrody
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    facebook.com/minpryrody
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    facebook.com/minpryrody
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    facebook.com/minpryrody
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    facebook.com/minpryrody

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    Старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу топливной компании госкорпорации Росатом Олег Григорьев
    скриншот видео
    ТВЭЛ: Украина теряет эффективность АЭС в угоду Westinghouse
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) является важным вопросом безопасности объектом для Украины. Его строительство на завершающем этапе. Сейчас происходят так называемые "холодные" испытания всех систем и модулей. Об этом во время рабочей поездки в зону отчуждения сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, говорится в сообщении ведомства.

    Строительство новой инфраструктуры обращения с радиоактивными отходами происходит в сотрудничестве с международными донорами и ЕБРР.

    Российский производитель ядерного топлива ТВЭЛ является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. По данным Минэнерго Украины, сейчас ядерное топливо Westinghouse эксплуатируется на третьем блоке Южно-Украинской АЭС и пятом энергоблоке Запорожской АЭС. В декабре 2016 года состоялась загрузка тепловыделяющей сборки ТВС-WR во второй энергоблок Южно-Украинской АЭС. В июле Государственная инспекция ядерного регулирования Украины согласовала возможность эксплуатации топлива американской Westinghouse на первом и четвертом энергоблоках Запорожской АЭС.

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