Строительство нового хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС

Об этом во время рабочей поездки в зону отчуждения сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак,

Новое хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) является важным вопросом безопасности объектом для Украины. Его строительство на завершающем этапе. Сейчас происходят так называемые "холодные" испытания всех систем и модулей.говорится в сообщении ведомства.

Строительство новой инфраструктуры обращения с радиоактивными отходами происходит в сотрудничестве с международными донорами и ЕБРР.

Российский производитель ядерного топлива ТВЭЛ является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. По данным Минэнерго Украины, сейчас ядерное топливо Westinghouse эксплуатируется на третьем блоке Южно-Украинской АЭС и пятом энергоблоке Запорожской АЭС. В декабре 2016 года состоялась загрузка тепловыделяющей сборки ТВС-WR во второй энергоблок Южно-Украинской АЭС. В июле Государственная инспекция ядерного регулирования Украины согласовала возможность эксплуатации топлива американской Westinghouse на первом и четвертом энергоблоках Запорожской АЭС.