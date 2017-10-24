Украина не будет полностью отказываться от ядерного топлива из РФ – СМИ

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Украина в ближайшем будущем не намерена полностью отказываться от использования ядерного топлива из РФ на своих атомных электростанциях (АЭС) в пользу ядерного топлива американской компании Westinghouse, сообщило во вторник интернет-издание «Апостроф» со ссылкой на данные Минэнерго.

Российский производитель ядерного топлива ТВЭЛ является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. По данным Минэнерго Украины, сейчас ядерное топливо Westinghouse эксплуатируется на третьем блоке Южно-Украинской АЭС и пятом энергоблоке Запорожской АЭС. В декабре 2016 года состоялась загрузка тепловыделяющей сборки ТВС-WR во второй энергоблок Южно-Украинской АЭС. В июле Государственная инспекция ядерного регулирования Украины согласовала возможность эксплуатации топлива американской Westinghouse на первом и четвертом энергоблоках Запорожской АЭС.

Минэнерго в официальном ответе на запрос «Апострофа» сообщило, что расширение эксплуатации американского ядерного топлива на энергоблоках АЭС Украины требует ряда организационно-технических мероприятий, в частности, модернизации системы мониторинга активной зоны для безопасной эксплуатации энергоблока, приобретения и восстановления специального транспортно-технического оборудования и разработки обоснований безопасной эксплуатации топлива.

Кроме того, как отмечает министерство, в Украине эксплуатируются два энергоблока ВВЭР-440, для которых ядерное топливо сейчас производится исключительно в РФ компанией АО "ТВЭЛ".

"Исходя из этого, в ближайшее время переход на использование на энергоблоках АЭС Украины исключительно ядерного топлива производства компании "Westinghouse" не планируется", — говорится в ответе.

Вместе с тем, в Минэнерго отмечают, что Украина принимает участие в проекте по разработке и внедрению альтернативного ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440, которая реализуется компанией Westinghouse при участии ряда европейских стран, которые эксплуатируют на своей территории энергоблоки ВВЭР-440.

Также в министерстве отметили, что действующий контракт с Westinghouse предусматривает возможность расширения поставок ядерного топлива до объемов, необходимых для ежегодного обеспечения ядерным топливом всех 13 действующих в Украине энергоблоков ВВЭР-1000.

Эксперты неоднократно предупреждали, что решение Киева использовать на своих атомных станциях топливо Westinghouse создает серьезные угрозы безопасности украинских АЭС, построенных по советским проектам. Существуют обоснованные сомнения, что АЭС Украины могут без инцидентов работать с использованием американского топлива, заявляли в МИД РФ.