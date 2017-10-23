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    Экономика

    Украина закупила у России пять партий ядерного топлива

    (обновлено: )20302
    По словам технического директора "Энергоатома", всего ожидается в текущем году 11 партий свежего ядерного топлива из РФ. Американская компания Westinghouse может оперативно осуществить поставки в случае прекращения поставок из России, добавил он.
    Изготовление ядерного топлива. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Одиннадцать партий поставок свежего ядерного топлива от российской ТВЭЛ запланированы на 2017 год, из них по графику поставлены пять партий. Об этом в понедельник сообщил первый вице-президент — технический директор оператора украинских АЭС компании "Энергоатом" Александр Шавлаков.

    По его словам, американская компания Westinghouse может оперативно осуществить поставки свежего ядерного топлива на 13 блоков украинских АЭС в случае прекращения поставок из РФ.

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    "Что касается поставок Westinghouse, то в этом году было запланировано шесть партий топлива, из которых выполнено пять", — добавил первый вице- президент "Энергоатома".

    Старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу топливной компании госкорпорации Росатом Олег Григорьев
    скриншот видео
    ТВЭЛ: Украина теряет эффективность АЭС в угоду Westinghouse

    Российский производитель ядерного топлива ТВЭЛ сейчас является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. По данным Минэнерго Украины, сейчас ядерное топливо Westinghouse эксплуатируется на третьем блоке Южно-Украинской АЭС и пятом энергоблоке Запорожской АЭС. В декабре 2016 года состоялась загрузка тепловыделяющей сборки ТВС-WR во второй энергоблок Южно-Украинской АЭС. В июле Государственная инспекция ядерного регулирования Украины согласовала возможность эксплуатации топлива американской Westinghouse на первом и четвертом энергоблоках Запорожской АЭС.

    "Согласно последнему дополнительному соглашению к контракту на поставку с компанией Westinghouse, у нас есть договоренность в случае форс-мажорных известных обстоятельств полностью заменить российского производителя. Westinghouse готов по все нашим 13 блокам… оперативно решить потенциально возможную проблему, связанную с непоставками топлива из РФ. Поэтому хочу всех успокоить, что ситуация с обеспечением свежего ядерного топлива у нас прогнозируемая, и я достаточно оптимистично на нее смотрю", — сказал Шавлаков в ходе Международного энергетического форума "Неделя Открытой Энергетики 2017" в Киеве.

    Westinghouse работает на украинском рынке атомной энергетики с 2003 года. По состоянию на 23 октября на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков.

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