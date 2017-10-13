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    Фотоленты

    "Я не боюсь умереть". 79-летняя Джейн Фонда без ретуши на обложке журнала

    (обновлено: )50230
    79-летняя Джейн Фонда
    79-летняя Джейн Фонда
    79-летняя Джейн Фонда
    79-летняя Джейн Фонда
    79-летняя Джейн Фонда
    79-летняя Джейн Фонда
    79-летняя Джейн Фонда
    townandcountrymag.com
    79-летняя Джейн Фонда
    79-летняя Джейн Фонда
    townandcountrymag.com
    79-летняя Джейн Фонда
    79-летняя Джейн Фонда
    townandcountrymag.com
    79-летняя Джейн Фонда
    79-летняя Джейн Фонда
    townandcountrymag.com
    79-летняя Джейн Фонда
    79-летняя Джейн Фонда
    townandcountrymag.com

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    79-летняя Джейн Фонда

    Известная голливудская актриса 79-летняя Джейн Фонда заявила, что не боится смерти и не жалеет ни о каких из своих отношений.

    Актриса недавно снялась для ноябрьского номера издания Town&Country. Причем, обложка журнала не обрабатывалась и не ретушировалась, пишет Daily Mail.

    "Я не боюсь смерти, впрочем боюсь, что до конца не стану настолько лучше, насколько могу быть", — подчеркнула Фонда. В последние минуты жизни звезда хотела бы быть "в кругу семьи и близких". 

    Смотрите также: Горячий прогноз погоды от аргентинской телеведущей на спортивном канале

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