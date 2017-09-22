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    Фотоленты

    Российская "Санса Старк" показала эффектные фото

    (обновлено: )68732
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya
    instagram.com/sidorovaanastasiya

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    23-летняя рыжеволосая красавица Анастасия Сидорова — модель и косметический трихолог. Она стала популярной благодаря роскошным волосам и дает профессиональные советы по уходу за волосами.

    Однако в соцсетях Анастасия призналась, что далеко не всегда отличалась столь длинными локонами. В 18 лет девушке поставили диагноз "алопеция" — патологическое выпадение волос, которое приводит к частичному или полному облысению, сообщает bigpicture.ru.

    Напомним, британская рlus-size Диана Сирокай устроила фотосессию в стиле Ким Кардашьян, чем восхитила пользователей сети. Ее фото в белом откровенном купальнике, подобному тому, в котором позировала известная светская львица, принесло ей более 29 тыс лайков.

    Смотрите также: Ким Кардашьян шокировала резкой сменой имиджа

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