Масштабный пожар в Ростове-на-Дону. Кадры с места ЧП

Режим чрезвычайной ситуации введен в границах трех зданий после крупного пожара в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы городской администрации Александр Скрябин.

"В настоящее время производится проливка очагов возгорания. Местный режим ЧС введен в границах непосредственно отеля, прилегающего к нему 6-этажного дома и находящегося напротив Университета казачества. Проспект Семашко от улицы Большой Садовой до улицы Пушкинской будет перекрыт на время ликвидации пожара и проведения следственных мероприятий. Судьбу гостиницу определят позже", — сказал Скрябин.

Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару был присвоен третий уровень сложности. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада были эвакуированы более 400 человек. В настоящее время, по данным ГУМЧС, открытое горение ликвидировано.