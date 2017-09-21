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    Фотоленты

    Масштабный пожар в Ростове-на-Дону. Кадры с места ЧП

    (обновлено: )45
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    161.ru
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    161.ru
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    161.ru
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    161.ru
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    161.ru
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    161.ru
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    161.ru
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове
    161.ru

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    Масштабный пожар в Ростове

    Режим чрезвычайной ситуации введен в границах трех зданий после крупного пожара в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы городской администрации Александр Скрябин.

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    "В настоящее время производится проливка очагов возгорания. Местный режим ЧС введен в границах непосредственно отеля, прилегающего к нему 6-этажного дома и находящегося напротив Университета казачества. Проспект Семашко от улицы Большой Садовой до улицы Пушкинской будет перекрыт на время ликвидации пожара и проведения следственных мероприятий. Судьбу гостиницу определят позже", — сказал Скрябин.

    Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару был присвоен третий уровень сложности. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада были эвакуированы более 400 человек. В настоящее время, по данным ГУМЧС, открытое горение ликвидировано.

     

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