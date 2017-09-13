Новинки Apple, или Что представили в "Театре Джобса"

Компания Apple во вторник представила новейший смартфон iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки. Презентация новинок Apple состоялась в новом "Steve Jobs Theater" в Apple Park.

Вице-президент компании Филип Шиллер на презентации новинок в Купертино сообщил, что новинка будет самой прочной и водо- и пыленепроницаемой за всю десятилетнюю историю смартфона. Как и ожидалось, новый девайс поддерживает функцию беспроводной зарядки. Динамики смартфонов стали на 25% громче iPhone 7.

Аппарат оснащен процессором A11 и более совершенными, чем у его предшественников, начинкой для фото- и видеосъемки. iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены в трех светах: Silver, Space Grey и Gold (rose Gold).

Кроме того, Apple представила смартфон iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие", сообщил глава компании Apple Тим Кук.

Новинка будет выходить в корпусах Space Grey и Silver, как и iPhone 8; задняя панель iPhone X покрыта слоем стекла. Новый аппарат лишился рамки вокруг экрана, который теперь занимает всю переднюю поверхность аппарата.

Как рассказал о новинке Филип Шиллер, новый девайс оснащен экраном OLED (organic light emitting diode) с диагональю 5,8 дюймов, и обладает самым высоким из всех смартфонов разрешением. Экран Super Retina поддерживает Dolby Vision, HDR10, а также технологию True Tone. Аппарат, как и анонсировалось, лишится кнопки "Домой" (Home), и получил функцию распознавания лица хозяина Face ID, которая заменит действовавший ранее Touch ID.

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"Телефон узнает Ваше лицо. Даже если вы надели очки или отращиваете бороду, он узнает именно Вас!" — сказал Шиллер.

Apple представила также часы Apple Watch Series 3 с функцией самостоятельного подключения к сотовой сети.

"Представляем Apple Watch Series 3, и они действительно имеют встроенную сотовую связь", — сказал сообщил исполнительный директор компании Джефф Уильямс на презентации новинок в Купертино. "Теперь вы можете идти куда угодно лишь со своими Apple Watch и вы будете на связи, оставив телефон дома. Приятно знать, что вас могут найти, где угодно, вам могут позвонить по тому же номеру, который привязан к вашему iPhone", — сообщил представитель компании.

Новые функции также позволят загружать карты и пользоваться навигатором GPS без привязки к своему смартфону, а также скачивать музыку и слушать радио. Компании удалось сохранить прежний размер часов, но расширить их возможности за счет добавления в них миниатюрной электронной SIM-карты. Кроме того, в линейке Apple Watch Series 3 появятся золотой и серебряный корпуса, а также новые ремешки.

Напомним, iPhone — серия смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системы iOS, представляющей собой упрощённую и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию macOS. Впервые iPhone был анонсирован Стивом Джобсом на конференции Macworld Expo 9 января 2007 года.