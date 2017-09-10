Чудеса гибкости от прекрасной обнаженной незнакомки

Прекрасная 27-летняя модель, которая не называет своего имени, открыла совершенно новый вид йоги. По утверждению портала Сlutch, безумно яркие снимки девушка активно публикует в социальной сети Instagram. Именно они принесли ей славу. На аккаунте модели уже почти 650 тыс подписчиков, которых девушка увлекает снова и снова.

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Звезда не только не сообщает своего имени, но еще и не показывает лица. Известно только, что она обожает путешествия, йогу и фотографии.