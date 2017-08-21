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    Фотоленты

    Надоели блондинки. Новой избранницей Ди Каприо стала 23-летняя модель

    (обновлено: )32811
    instagram.com/lorenara__/
    instagram.com/lorenara__/
    instagram.com/lorenara__/
    instagram.com/lorenara__/
    instagram.com/lorenara__/
    instagram.com/lorenara__/
    instagram.com/lorenara__/
    instagram.com/lorenara__/
    instagram.com/lorenara__/
    instagram.com/lorenara__/
    instagram.com/lorenara__/
    instagram.com/lorenara__/
    instagram.com/lorenara__/
    instagram.com/lorenara__/
    instagram.com/lorenara__/
    instagram.com/lorenara__/

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    Двадцатитрехлетняя модель Лорена Рэй стала новой избранницей голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Как пишут СМИ, актер изменил своему вкусу и вместо блондинки завел отношения с шатенкой.

    Молодая девушка родилась в немецком городе Дипхольц 8 июля 1994 года.

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    Популярность к девушке пришла благодаря Instagram, после публикации своих снимков в сети девушке предложило контракт модельное агентство Wilhelmina.

    Ранее Лорена Рэй была замечена с актером в одном из ресторанов Нью-Йорка, а до этого они вместе провели время на велосипедной прогулке.

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