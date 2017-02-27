Киноманы считают, что путаницу на "Оскаре" устроил ди Каприо - СМИ

Mark RALSTON / AFP

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Любители кино выдвинули новую теорию о причинах ошибки на кинопремии "Оскар" в объявлении победителя номинации "Лучший фильм": по их мнению, виноват Леонардо ди Каприо, который якобы мог перепутать конверты с именами победителей в разных номинациях.

Очередная, 89-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом, когда ошибочно победителем был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд". Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

Ди Каприо, выигравший "Оскар" в 2016 году, вышел на сцену, чтобы по традиции вручить награду победителю этого года – в данном случае, Эмме Стоун, завоевавшей статуэтку в номинации "Лучшая женская роль".

Газета Independent приводит теорию киноманов, согласно которой ди Каприо мог случайно положить карточку с именем Стоун и названием фильма "Ла-Ла Ленд" за кулисами или случайно отдать ее продюсеру. В свою очередь, объявлявшие победителя в номинации "лучший фильм" актеры Битти и Данэвэй могли случайно взять именно эту карточку или же получить ее из рук продюсера – опять же, по ошибке.

Фанаты считают, что таким образом ди Каприо мог "отомстить за годы своих мучений": его пять раз номинировали на Оскар, но награду он выиграл лишь спустя 22 года за фильм "Выживший". Однако, теория не выдерживает критики: Стоун ранее заявила, что держала в руках карточку все время, пока была за кулисами. По всей видимости, Битти держал копию карточки.

Скандал уже получил свой хэштег в соцсетях – Envelopegate (конвертогейт – по аналогии с Уотергейтским скандалом).