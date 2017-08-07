Самая молодая женщина-командир Boeing 777

Тридцатилетняя Эн Дивья из Индии с детства хотела летать и с успехом реализовала свою мечту. Она стала самой молодой женщиной-командиром Boeing 777 в мире, сообщает CNN.

В юности девушка отчаянно искала людей, которые могли бы ей помочь и направить. В конце концов ее отправили в специализированную школу, где она училась с 17 лет. Большинство ее одноклассников имели опыт полетов, или же имели членов семьи, которые работали в авиационной отрасли. Кроме этого, Эн нужно было преодолеть культурные и гендерные стереотипы.

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