Фото звезд шоу-бизнеса сравнили с произведениями искусства

Студентки Эдинбургского университета Элиза и Хлоя создали проект TabloidArtHist, сравнив некоторые снимки знаменитостей с произведениями классической живописи. По словам девушек, идея такого блога пришла к ним после публикации в Сети фотографии Линдси Лохан, где она напоминает скульптуры Бернини.

"В истории искусства есть что-то действительно неискреннее. Можете ли вы быть историком искусств и при этом смотреть каждый эпизод сериала "Простая жизнь"? Естественно, можете. С помощью этого блога мы получаем удовольствие от факта, что "возвышенная" и "низкая" культуры не так уж и далеки друг от друга, как может показаться на первый взгляд, и что можно ценить их обе", — говорит Элиза.

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