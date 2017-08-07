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    Фото звезд шоу-бизнеса сравнили с произведениями искусства

    (обновлено: )137
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства
    twitter.com/TabloidArtHist

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    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусства

    Студентки Эдинбургского университета Элиза и Хлоя создали проект TabloidArtHist, сравнив некоторые снимки знаменитостей с произведениями классической живописи. По словам девушек, идея такого блога пришла к ним после публикации в Сети фотографии Линдси Лохан, где она напоминает скульптуры Бернини.

    "В истории искусства есть что-то действительно неискреннее. Можете ли вы быть историком искусств и при этом смотреть каждый эпизод сериала "Простая жизнь"? Естественно, можете. С помощью этого блога мы получаем удовольствие от факта, что "возвышенная" и "низкая" культуры не так уж и далеки друг от друга, как может показаться на первый взгляд, и что можно ценить их обе", — говорит Элиза.

    Смотрите также: Танцующий миллионер обзавелся новой девушкой

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