Грузовой Boeing 747 упал на поселок в Киргизии

РИА Новости Украина

Грузовой самолет Boeing 747-400 в понедельник потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Манас" в столице Киргизии Бишкеке.

Авиакатастрофа произошла утром 16 января в 07:31 по местному времени. Самолет частной турецкой авиакомпании АСТ следовал из Гонконга в Стамбул и должен был сесть в Бишкеке на дозаправку. Как отметили представители спасательного ведомства Киргизии, Boeing не смог совершить посадку с первого раза и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент падения в районе воздушной гавани наблюдались неблагоприятные погодные условия.

Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом были разрушены 32 жилых строения, в которых проживали люди. По данным МЧС страны, в результате инцидента погибли 32 человека, в их числе — местные жители и экипаж самолета.

По последним данным, в районе аэропорта "Манас" официально подтверждена гибель 32 человек, также обнаружены девять фрагментов человеческих тел. Кроме того, в больницах Бишкека сейчас находятся девять пострадавших, из которых шестеро — дети с тяжелыми множественными травмами и ожогами, за их жизнь борются врачи. В Минздраве отметили, что, скорее всего, число погибших и пострадавших не окончательное, так как продолжаются разборы завалов на месте крушения.

В течение нескольких часов аэропорт продолжал работать в штатном режиме, после чего прекратил принимать и выпускать воздушные суда.

"Решение о возобновлении работы международного аэропорта "Манас" будет принято по итогам совещания (в руководстве — Ред.)", — сообщает пресс-служба.

На место падения самолета в Сокулукском районе выехали первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Первоначально в Минтранспорта Киргизии заявили, что Boeing принадлежал Turkish Airlines. При этом в посольстве Турции в РФ заверили, что разбившийся самолет не имеет отношения к турецкому оператору, а принадлежит одной из частных авиакомпаний.

knews.kg На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком

Разбившийся под Бишкеком турецкий грузовой Boeing шел на посадку с опозданием, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы международного аэропорта "Манас".

"Пока ничего не известно о причинах падения самолета. Могу только добавить, что борт прибывал с опозданием от расписания. Он шел с задержкой", — сообщила собеседница агентства. Она отказалась комментировать информацию о том, что самолет не смог совершить посадку с первого раза и пытался уйти на второй круг.

В распоряжении авиаперевозчика также нет каких-либо данных о причинах случившегося.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что самолет нашей авиакомпании Boeing 747-400, совершавший рейс из Гонконга в Бишкек, по неизвестной пока причине упал на взлетно-посадочную полосу. Мы сейчас пытаемся выяснить судьбу четырех членов нашего экипажа", — сказала сотрудница пресс-службы авиакомпании АСТ.

Для расследования причин и обстоятельств катастрофы премьер-министр Киргизии распорядился создать правительственную комиссию.

"Распоряжением премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова создана правительственная комиссия для изучения причин авиационной катастрофы, произошедшей сегодня, 16 января, в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области", — сообщили в пресс-службе.

Согласно распоряжению, правительственную комиссию возглавит первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев.

Вопреки озвученным ранее предположениям о том, что Boeing 747-400 потерпел крушение из-за плохих погодных условий, самолет совершал посадку при плохой, но "допустимой" видимости. С таким заявлением выступил перед журналистами глава правительственной комиссии, вице-премьер республики Мухамметкалый Абулгазиев.

"Он в Бишкеке должен был произвести дозаправку. Примерно в 07:17 он запросил у нашего диспетчера разрешения на посадку. Погодные условия позволяли, до него приземлился пассажирский самолет, ночью посадку совершили 11 самолетов — и пассажирские, и грузовые", — сказал он.

По данным вице-премьера, видимость при посадке была 325 метров.

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Вице-премьер отметил, что, согласно предположению специалистов, экипаж совершил ошибку при заходе на посадку, неверно оценив расстояние.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил вторник, 17 января, днем траура по погибшим при крушении турецкого грузового самолета под Бишкеком.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) ждет от властей Киргизии официального приглашения для участия в расследовании крушения Boeing под Бишкеком, сообщил в понедельник представитель комитета.

№Мы ждем официального приглашения, как только его получим, сформируем комиссию для расследования", — сказал собеседник агентства.