Шестилетняя японка-модница стала звездой интернета

Шестилетняя японка увлекается модой с трех лет и, по данным СМИ, одевается самостоятельно. У гуру моды можно найти в шкафу бомберы, корсеты, кепочки, стильные сумки и красивую обувь.

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