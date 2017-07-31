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31.07.201706:53
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    Фотоленты

    Шестилетняя японка-модница стала звездой интернета

    (обновлено: )20
    Японка-модница
    Японка-модница
    Японка-модница
    Японка-модница
    Японка-модница
    Японка-модница
    Японка-модница
    Шестилетняя японка-модница стала звездой интернета
    Шестилетняя японка-модница стала звездой интернета
    Японка-модница
    Японка-модница
    сoco_pinkprincess
    Японка-модница
    Японка-модница
    сoco_pinkprincess
    Японка-модница
    Японка-модница
    сoco_pinkprincess
    Японка-модница
    Японка-модница
    сoco_pinkprincess
    Японка-модница
    Японка-модница
    coco_pinkprincess
    Японка-модница
    Японка-модница
    coco_pinkprincess
    Японка-модница
    Японка-модница
    coco_pinkprincess
    Шестилетняя японка-модница стала звездой интернета
    Шестилетняя японка-модница стала звездой интернета
    сoco_pinkprincess
    Шестилетняя японка-модница стала звездой интернета
    Шестилетняя японка-модница стала звездой интернета
    сoco_pinkprincess

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    Японка-модница

    Шестилетняя японка увлекается модой с трех лет и, по данным СМИ, одевается самостоятельно. У гуру моды можно найти в шкафу бомберы, корсеты, кепочки, стильные сумки и красивую обувь.

    Смотрите также: Medellin's fashion week: мода Латинской Америки

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