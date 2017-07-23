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    Россия

    В Москве состоялось шествие "За свободный интернет"

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    Сообщается, что в шествии приняли участие около 800 человек, в ходе марша они выкрикивая лозунги в поддержку свободного интернета.
    Марш За свободный интернет в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Шествие "За свободный интернет" в Москве завершилось, участники акции покидают финальную точку маршрута в районе проспекта Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости.

    Ранее мэрия Москвы согласовала с ПАРНАС проведение в воскресенье с 14.00 до 16.00 акции "Марш за свободный интернет", заявленное количество участников — до 10 тысяч. Полиция ранее сообщила, что количество участников шествия составило около 800.

    Участники акции прошли по бульварному кольцу с плакатами и флагами, выкрикивая лозунги в поддержку свободного интернета. По всему маршруту следования выстроились сотрудники Росгвардии и полиции, наблюдавшие за ходом шествия. За колонной в хвосте ехали несколько служебных автомобилей: скорая помощь, несколько машин полиции и автозак.

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