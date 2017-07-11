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11.07.201718:38
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    Фотоленты

    Фотоитоги 11 июля: Рада в дыму, перекрытие трассы Киев-Чоп бойцами АТО

    (обновлено: )13
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    В Днепре позеленела вода
    Первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко и председатель ВРУ Андрей Парубий во время заседания Верховной Рады
    Премьер-министр Владимир Гройсман провел специальное совещание по вопросам развития авиасообщения в Украине
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Бойцы АТО перекрыли под Житомиром трассу Киев-Чоп
    Блокирование трассы Песочная - Трускавец во Львовской области, 11 июля 2017
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Члены Национальной гвардии были охвачены взрывом во время протестов в Каракасе
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    twitter.com/ukrpravda_news
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Днепре позеленела вода
    facebook.com/alexandr.yatel
    Первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко и председатель ВРУ Андрей Парубий во время заседания Верховной Рады
    Первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко и председатель ВРУ Андрей Парубий во время заседания Верховной Рады
    УНИАН
    Премьер-министр Владимир Гройсман провел специальное совещание по вопросам развития авиасообщения в Украине
    Премьер-министр Владимир Гройсман провел специальное совещание по вопросам развития авиасообщения в Украине
    Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    twitter.com/HromadskeUA
    Бойцы АТО перекрыли под Житомиром трассу Киев-Чоп
    Бойцы АТО перекрыли под Житомиром трассу Киев-Чоп
    Житомир.info
    Блокирование трассы Песочная - Трускавец во Львовской области, 11 июля 2017
    Блокирование трассы Песочная - Трускавец во Львовской области, 11 июля 2017
    Варта 1/ВКонтакте
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Члены Национальной гвардии были охвачены взрывом во время протестов в Каракасе
    Члены Национальной гвардии были охвачены взрывом во время протестов в Каракасе
    CARLOS BECERRA / AFP

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