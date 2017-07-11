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Фотоитоги 11 июля: Рада в дыму, перекрытие трассы Киев-Чоп бойцами АТО
18:32
11.07.2017
(обновлено:
18:37 11.07.2017
)
13
facebook.com/politicalpartynationalcorps
twitter.com/ukrpravda_news
Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
РИА Новости Украина Евгений Котенко
facebook.com/alexandr.yatel
Первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко и председатель ВРУ Андрей Парубий во время заседания Верховной Рады
УНИАН
Премьер-министр Владимир Гройсман провел специальное совещание по вопросам развития авиасообщения в Украине
Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
twitter.com/HromadskeUA
Бойцы АТО перекрыли под Житомиром трассу Киев-Чоп
Житомир.info
Блокирование трассы Песочная - Трускавец во Львовской области, 11 июля 2017
Варта 1/ВКонтакте
Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
Министерство обороны Украины
Члены Национальной гвардии были охвачены взрывом во время протестов в Каракасе
CARLOS BECERRA / AFP
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