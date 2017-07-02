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    Сошлись титаны: бой Руденко и Поветкина

    (обновлено: )21020
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) перед титульным поединком против Андрея Руденко (Украина) за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International .
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Поветкин (Россия) перед титульным поединком против Андрея Руденко (Украина) за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) перед титульным поединком против Андрея Руденко (Украина) за титулы WBO International и WBA International.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International .
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International.

    Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко в бою за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental, который прошел в Москве.

    Смотрите также: Патриотическое взвешивание Руденко в Москве перед боем с Поветкиным

    Поединок, прошедший в рамках боксерского вечера в ГЦКЗ "Россия" в субботу, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.

    Поветкин одержал 32-ю победу (23 — нокаутом) в своей карьере при одном поражении. Руденко потерпел третье поражение в карьере при 31-й победе (19 — нокаутом).

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