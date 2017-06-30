Поветкин готов к любым тактикам украинца Руденко в бою в Москве - тренер

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Экс-чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин готов к различным тактическим сюрпризам в титульном поединке с украинцем Андреем Руденко, который пройдет 1 июля в Москве, заявил агентству "Р-Спорт" тренер российского спортсмена Иван Кирпа.

Поветкин в субботу проведет бой с Руденко за титулы WBO International и WBA International. Олимпийский чемпион 2004 года 37-летний Поветкин на профессиональном ринге одержал 31 победу (23 из них — нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 33-летнего Руденко 31 успешный поединок (19 выиграны досрочно) и две неудачи.

"Руденко относится к представителям постсоветской школы бокса, — сказал Кирпа. — Это сильная школа, и Андрей — хорошо обученный боксер. Он умеет все: может и умело встретить, и контратаковать, хорошо работает на ногах, и с пониманием бокса у него все в порядке. Агрессивно действует в атаке. и может начать ломать и крушить. Но может и работать вторым номером. Сейчас у него другой тренер (Владимир Золотарев), и он совсем другой боксер, чем был три года назад. Поэтому мы готовы к различным вариантам развития событий: как к его работе на контратаках, так и к действиям на ближней и средней дистанции".

Собеседник агентства отметил, что украинец не будет испытывать сильного психологического давления.

"Александру в этом плане будет сложнее, — подчеркнул специалист. — Потому что с Андрея при поражении, как говорится, "взятки гладки" — у него был сильный соперник, и он сделал все, что мог. А если он красиво выиграет бой, то это добавит ему известности и выведет на новый уровень. У него запредельная мотивация, и психологически ему будет проще. чем нам. Мне, например. было проще боксировать, когда меня считали аутсайдером, а не фаворитом. Для Андрея этот фактор является не минусом, а плюсом".