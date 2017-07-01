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    Руденко проиграл Поветкину чемпионский поединок

    (обновлено: )238111
    Поединок, прошедший в рамках боксерского вечера в ГЦКЗ "Россия" в субботу, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко в бою за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental, который прошел в Москве.

    Андрей Руденко и Александр Поветкин. Видео
    Канал на Youtube Вадим Тихомиров
    Руденко vs Поветкин: дуэль взглядов

    Смотрите также: Патриотическое взвешивание Руденко в Москве перед боем с Поветкиным

    Поединок, прошедший в рамках боксерского вечера в ГЦКЗ "Россия" в субботу, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.

    Поветкин одержал 32-ю победу (23 — нокаутом) в своей карьере при одном поражении. Руденко потерпел третье поражение в карьере при 31-й победе (19 — нокаутом).

    Напомним, накануне состоялась процедура взвешивания и последняя "дуэль взглядов" перед боем украинского супертяжеловеса Андрея Руденко (31-2, 19 КО) и россиянина Александра Поветкина (31-1, 23 КО). На взвешивании украинец показал вес 107,3 кг, тогда как его соперник оказался легче на 3,9 кг — 103,4 кг.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Поветкин (Россия) после победы в титульном поединке против Андрея Руденко (Украина) за титулы WBO International и WBA International

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